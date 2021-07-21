Олимпийские игры в Токио могут отменить из-за всплеска заболеваемости коронавирусом

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в столице Японии прошлым летом, однако их проведению помешала пандемия Фото: REUTERS

Олимпийские игры в Токио, старт которых запланирован на 23 июля 2021, снова находятся под угрозой срыва – во всем виновата ситуация с COVID-19 в Японии.

На фоне выявления новых случаев заражения коронавирусом, генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто заявил, что не исключен вариант отмены главных международных соревнований, сообщает Sky News.

– Мы не можем предсказать, как изменится число случаев заражения коронавирусом. Поэтому мы продолжим обсуждения, если будет всплеск случаев заражения. – сказал он.

По словам Муто, оргкомитет будет внимательно следить за развитием ситуации с коронавирусом в стране и примет взвешенное решение, каким бы трудным оно не оказалось. По его словам, главным приоритетом была и остается безопасность участников соревнований.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в столице Японии прошлым летом, однако их проведению помешала пандемия и связанные с ней ограничения. Вместе с тем, Игры не были отменены – официально они считаются перенесенными, поэтому приставку «2020» сохранили в неизменном виде.

Если соревнованиям суждено состояться в этом году, то они станут первыми в современной истории Играми, проведенными в нечетный год.

В марте оргкомитет заявил, что на Олимпийские игры не будут допущены иностранные зрители, а в начале июля ужесточил требования и сообщил, что местные болельщики тоже не смогут посещать места проведения соревнований.

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