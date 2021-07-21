И снова русских приплели: Румынка обманула британских ювелиров на $6 миллионов, подменив бриллианты на гальку

Главную ценность собрания составлял 20-каратный бриллиант, ограненный в форме сердца

В британском суде рассматривается дело по обвинению в крупном мошенничестве 60-летней румынки Лулу Лакатос, выдававшей себя за эксперта по драгоценным камням.

Лакатос, последние годы проживавшая во Франции, пришла в один из роскошных лондонских ювелирных бутиков, где сообщила, что один из ее клиентов – богатый российский олигарх – якобы намерен расстаться со своей коллекцией, состоящей из семи крупных бриллиантов. Главную ценность собрания составлял 20-каратный бриллиант, ограненный в форме сердца, сообщает Fox News.

В бутике согласились приобрести камни за почти $6 миллионов, и, по условиям сделки, футляр с ними должен был быть помещен в сейф магазина до окончательного расчета.

Как утверждают теперь истцы, в какой-то момент управляющий бутиком отвлекся на телефонный звонок, и Лакатос ловко подменила футляр, лежавший на столе, на точно такой же.

На следующий день, после того как деньги были переведены, специалисты открыли коробку, но обнаружили в ней обычную садовую гальку.

Лакатос задержали во Франции и экстрадировали в Великобританию, она отрицает какую-либо вину, настаивая на том, что ей не было смысла совершать подмену, поскольку на момент передачи камней потенциальному покупателю у нее не было никаких гарантий, что деньги будут переведены. Ее защита также недоумевает – как магазин мог расстаться со столь солидной суммой, не убедившись окончательно, что бриллианты находятся в его сейфе в целости и сохранности.

Обвиняемая говорит, что камней у нее нет, она также не стала подтверждать первоначальную версию о том, что действовала в интересах мифического российского толстосума.

Приговор будет вынесен в ближайшие дни.

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