Бастрыкин взял под контроль дело с "тюрьмой и крематорием" в Ленинградской области

Подземную тюрьму с крематорием нашли в частном доме под Петербургом / Фото: 47news

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве в Ленинградской области, которое привело следственную группу к таинственному дому с "тюрьмой и крематорием". Информация в СМИ вызвала настолько широкий общественный резонанс, что Бастрыкин попросил руководителя СУ СК России по Ленинградской области докладывать ему о расследовании этого дела лично.

Дом с "тюрьмой и крематорием" нашли в ходе расследования уголовного дела по факту убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в "Мерседесе", находившегося на трассе "Сортавала – Санкт-Петербург" в Ленинградской области. В ходе следствия установлено, что выстрелы в потерпевшего производились из другого автомобиля, путь следования которого был установлен следователями.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

- Автомобиль проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимая для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми. По результатам целого комплекса экспертиз, проведенных в том числе с участием следователей-криминалистов ГУК СК России, следов пребывания людей в подвале не обнаружено, - заявила старший помощник СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

Добрынина отметила, что "подвал был неоднократно осмотрен следователями и криминалистами следственного управления по Ленинградской области, в том числе трижды с участием следователей-криминалистов ГУК СК России.

- Изъято было более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Но следов пребывания людей в подвале не было обнаружено, - сообщается в материалах расследования.

Секретная тюрьма находилась прямо под домом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После следственных действий собственник строения попросил местную администрацию засыпать вход в подвал был песком.

- По поручению Председателя следственными органами по Ленинградской области будет активизирована работа по раскрытию убийства прошлых лет и продолжен комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств, касающихся обнаруженного помещения внутри домовладения, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием будет устанавливаться судьба и прежних владельцев странного дома.

Уже установлено, что земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

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