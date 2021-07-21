Знаки Зодиака, которым надо менять привычки, чтобы разбогатеть

Порой нам кажется, что богатство - это нечто недостижимое
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Но история знает немало примеров, когда люди, решив для себя стать богатыми, достигали поставленной цели. Немаловажную роль в нелегком деле обретения богатства и благополучия играют наши привычки. Наверняка, у каждого из нас есть знакомые, друзья или родственники, которые зарабатывают неплохие деньги, но вечно оказываются на мели. И наоборот, люди у которых весьма скромный доход, умудряются ездить в хорошие поездки, покупать приличные вещи, строить дома.
У астрологов свой взгляд на эту ситуацию. Елизавета Небесная уверена, что разбогатеть могут все, только некоторым знакам Зодиака стоит изменить свои привычки.
Рыбы умеют зарабатывать. Они усердные работники и начальство это, как правило, ценит. Они порой умеют найти деньги буквально из ниоткуда. И никогда не упустят возможности подработать. У Рыб нередко отличная интуиция и они понимают, где можно заработать деньги, а где не стоит и суетиться.
Но путь к богатству представителям этого знака закрывают… близкие. Дело в том, что Рыбы, нередко, очень добрые люди. И окружающие этим пользуются. Они буквально вьют из Рыб веревки! А уж если Рыб слезно попросить купить что-то новое и «очень-очень нужное», они, скорее всего, не откажут.
Нередко у Рыб есть хобби, связанное с коллекционированием. То, что кажется другим ерундой, для них - целый мир, который они любовно создают и берегут, тратя на это немалые денежные средства.
Об основательности Овнов ходят легенды. Они все помнят, все знают и всегда понимают, как действовать в сложных ситуациях. Деньги у представителей этого знака тоже, как правило, имеются. Но, конечно, это не те суммы, которыми стоит гордиться. Перспективы у Овна куда как прекраснее. А что останавливает представителей этого знака перед финансовым успехом? Ответ на поверхности - им не хватает смелости и финансовой грамотности. Они не задумываются об инструментах сохранения средств, об инвестициях. Да что там, они и накопления-то не всегда несут в банк. Изучение банковской продукции и инструментов финансового рынка требует времени и внимания. Увы, заниматься этим Овнам совсем не хочется. Но, если однажды, им удастся побороть в себе инертность, успех будет не за горами!
У Водолея странные отношения с деньгами. У него в карманах постоянно гуляет ветер. Он совсем не задумывается о финансах. Спросите у Водолея про то, сколько у него денег - и не получите точного ответа! Он просто «не в курсе». Точно также представители этого знака не знают, сколько же они тратят. Создается впечатление, что эти люди в финансовых вопросах не от мира сего.
Но это не совсем так. Они прекрасно знают финансовое состояние своих близких и друзей.
Водолею нужно перестать считать чужие деньги и сосредоточиться на своем финансовом благополучии.
У представителей этого знака есть несомненная связь с деньгами. Есть выражение, что «Козерог черпает деньги из воздуха». Они умудряются устраиваться на работу с хорошей зарплатой или бонусами, вознаграждениями. Или находят себе спутника жизни, который неплохо обеспечивает их. Но при всем при этом, у них вроде как постоянно нет денег.
Также у Козерогов есть «детская болезнь» неограниченных трат. Нынешнее время для этого буквально золотое - кредитные карточки вводят в заблуждение вседоступности. Вот Козероги и тратят, тратят, тратят. Малейший сбой в их финансовой системе приводит к нехорошим последствиям.
Козерогу надо взять под контроль свои желания, траты и научиться финансовому планированию. Тогда, глядишь, и не придется занимать у друзей.