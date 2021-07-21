Знаки Зодиака, которым надо менять привычки, чтобы разбогатеть

Порой нам кажется, что богатство - это нечто недостижимое Фото: Shutterstock

Но история знает немало примеров, когда люди, решив для себя стать богатыми, достигали поставленной цели. Немаловажную роль в нелегком деле обретения богатства и благополучия играют наши привычки. Наверняка, у каждого из нас есть знакомые, друзья или родственники, которые зарабатывают неплохие деньги, но вечно оказываются на мели. И наоборот, люди у которых весьма скромный доход, умудряются ездить в хорошие поездки, покупать приличные вещи, строить дома.

У астрологов свой взгляд на эту ситуацию. Елизавета Небесная уверена, что разбогатеть могут все, только некоторым знакам Зодиака стоит изменить свои привычки.

Рыбы (с 21 февраля по 20 марта)

Рыбы умеют зарабатывать. Они усердные работники и начальство это, как правило, ценит. Они порой умеют найти деньги буквально из ниоткуда. И никогда не упустят возможности подработать. У Рыб нередко отличная интуиция и они понимают, где можно заработать деньги, а где не стоит и суетиться.

Но путь к богатству представителям этого знака закрывают… близкие. Дело в том, что Рыбы, нередко, очень добрые люди. И окружающие этим пользуются. Они буквально вьют из Рыб веревки! А уж если Рыб слезно попросить купить что-то новое и «очень-очень нужное», они, скорее всего, не откажут.

Нередко у Рыб есть хобби, связанное с коллекционированием. То, что кажется другим ерундой, для них - целый мир, который они любовно создают и берегут, тратя на это немалые денежные средства.

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Об основательности Овнов ходят легенды. Они все помнят, все знают и всегда понимают, как действовать в сложных ситуациях. Деньги у представителей этого знака тоже, как правило, имеются. Но, конечно, это не те суммы, которыми стоит гордиться. Перспективы у Овна куда как прекраснее. А что останавливает представителей этого знака перед финансовым успехом? Ответ на поверхности - им не хватает смелости и финансовой грамотности. Они не задумываются об инструментах сохранения средств, об инвестициях. Да что там, они и накопления-то не всегда несут в банк. Изучение банковской продукции и инструментов финансового рынка требует времени и внимания. Увы, заниматься этим Овнам совсем не хочется. Но, если однажды, им удастся побороть в себе инертность, успех будет не за горами!

Водолей (с 21 января по 20 февраля)

У Водолея странные отношения с деньгами. У него в карманах постоянно гуляет ветер. Он совсем не задумывается о финансах. Спросите у Водолея про то, сколько у него денег - и не получите точного ответа! Он просто «не в курсе». Точно также представители этого знака не знают, сколько же они тратят. Создается впечатление, что эти люди в финансовых вопросах не от мира сего.

Но это не совсем так. Они прекрасно знают финансовое состояние своих близких и друзей.

Водолею нужно перестать считать чужие деньги и сосредоточиться на своем финансовом благополучии.

Козерог (с 22 декабря по 19 января)

У представителей этого знака есть несомненная связь с деньгами. Есть выражение, что «Козерог черпает деньги из воздуха». Они умудряются устраиваться на работу с хорошей зарплатой или бонусами, вознаграждениями. Или находят себе спутника жизни, который неплохо обеспечивает их. Но при всем при этом, у них вроде как постоянно нет денег.

Также у Козерогов есть «детская болезнь» неограниченных трат. Нынешнее время для этого буквально золотое - кредитные карточки вводят в заблуждение вседоступности. Вот Козероги и тратят, тратят, тратят. Малейший сбой в их финансовой системе приводит к нехорошим последствиям.

Козерогу надо взять под контроль свои желания, траты и научиться финансовому планированию. Тогда, глядишь, и не придется занимать у друзей.