Темы совещания Путина с правительством: ковид, пожары и цены

По словам Дмитрия Пескова, разговор «предстоит большой». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Дмитрия Пескова, разговор «предстоит большой». Предположительно, совещание (оно пройдёт в режиме видеоконференции) начнётся примерно в 15 мск и, судя по всему, продлится до позднего вечера.

На повестке дня, прежде всего, - пожары и коронавирус.

- Президент также поднимет вопрос цен в ходе совещания, - добавил пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Обозреватель «Комсомольской правды» в ходе пресс-брифинга попросил представителя Кремля ответить на следующие вопросы:

- Будет ли участвовать в совещании глава МЧС Евгений Зиничев? Будут ли учитываться те планы (по линии МЧС), которые реализовывались в прошлые годы? И третий вопрос - поедет, хотя бы попутно, президент на какие-то такие точки, связанные со стихийными бедствиями? Мы помним, что, даже, отправляясь на Дальний Восток на встречу с Ким Чен Ыном, Владимир Владимирович останавливался в Забайкалье, где тогда были пожары.

- По планам региональных командировок мы своевременно будем вас информировать, - сказал Песков. - Зиничев сегодня, действительно, будет заслушан. Тема архиважная, она будет обсуждаться...

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