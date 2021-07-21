Главный профпатолог России назвал профессиональные заболевания водителей

Круглый стола на тему: «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств». Фото: Денис Грошев

Это верно, но в настоящее время палитра заболеваний немного изменилась.

Два года назад произошел всплеск заболеваемости на рабочих местах, прежде всего, работников здравоохранения. Ковид – профессиональное заболевание или нет? «Ковид является профессиональным заболеванием медицинских работников, где инфекции признаны как вредный биологический фактор. К сожалению, нужно признать, что всплеск заболеваемости работников здравоохранения часто сопровождается смертельным исходом. Говорить о том, что эта проблема малозначительна, не стоит», – сказал Игорь Бухтияров, главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава России, доктор медицинских наук, директор НИИ медицины и труда имени академика Н.Ф. Измерова. Но не все заболевания, которые работники получают во время трудовой деятельности, могут называться профессиональными.

Круглый стола на тему: «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств». Фото: Денис Грошев

Базовое определение профессионального заболевания дано в законе о социальном страховании – это заболевание, которое соответствует нескольким критериям. Во-первых – получено при воздействии вредных и опасных производственных факторов. Во-вторых, это заболевание «должно» возникнуть у застрахованного лица в системе социального страхования работников, то есть у него должны быть оформлены трудовые отношения. В-третьих, это заболевание, которое влечет за собой временное потерю трудоспособности или инвалидность.

Круглый стола на тему: «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств». Фото: Денис Грошев

Число профессиональных заболеваний сейчас не такое внушительное, как это было двадцать-тридцать лет назад. Вызвано это с некоторым желанием работников избежать вердикта врачей о негодности, улучшением условий труда, совершенствованием многих систем профилактической медицины. «Каждый год диагностируется около 5 тысяч новых случаев профессиональных заболеваний, а общее накопленное число составляет 150–170 тысяч заболеваний. Может быть, это не так много, но существуют вызовы», – считает Бухтияров.

Диспансеризация: эпоха ковида и возрождение

Уникальная система диспансеризации, ранней профилактики и диагностики была создана при академике Евгении Чазове, за которую в 1975 году врач получил Государственную премию. С этого времени диспансеризация была системой, потом на какой-то промежуток времени приостанавливалась из-за коронавируса. Сегодня диспансеризации начинает постепенно возвращаться для переболевших коронавирусом, но вопрос о возобновлении программы для всех, как было раньше, остается нерешенным, и зависимым от эпидемиологической обстановки.

Круглый стола на тему: «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств». Фото: Денис Грошев

Достаточно ли диспансеризации для оценки состояния здоровья работников? Нет, недостаточно, работники проходят медосмотры. Владимир Бухтияров поясняет, что сегодня в России на вредных и опасных условиях труда работает около 27 миллионов человек, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры на предмет годности поручаемой работе, выявления нездоровых симптомов, профилактики заболеваний.

В чем разница между диспансеризацией и медосмотром? Когда говорим о профилактическом осмотре и диспансеризации, у них есть своя цель, системная область применения и вытекающие результаты – благополучие общества. Когда говорим об обязательных медицинских осмотрах, а они бывают предварительными, периодическими, предсменными, то из них вытекают очень строгие последствия в виде обязанности работодателя и работника медицинской организации принять решение о годности работника к выполнению работы. За результатами медосмотров стоят два принципиальных отличия. Первое – работник может быть лишен работы, и второе – заболевание может возникнуть вследствие воздействия вредных факторов, и ответственность за это будет нести работодатель. С одной стороны, не обеспечивающий условия труда, безопасный по техническим нормативам, а с другой, не обеспечивающий медицинские мероприятия по профилактике возникновения этих болезней.

Самая вредная профессия

Профессиональные заболевания могут появиться от воздействия физических, химических, биологических факторов на рабочем месте, тяжести трудового процесса и напряженности. Главный профпатолог России перечисляет самые вредные профессии и факторы, которые вызывают основные профессиональные заболевания. Прежде всего, это шум, причина нейросенсорной тугоухости, она составляет порядка 45–50% всех профессиональных заболеваний. На втором месте – радикулопатия или компрессионно-ишемический синдром. Вызвано это тем, что многие рабочие места с тяжелым трудом, локальной вибрацией организованы так, где работники находятся в неудобном, неэргономичном положении. Таким заболеванием, как радикулопатия, но непрофессиональной, часто страдают водители, и на некоторых транспортных объектах – от вибрации и шума, если превышены аэродинамические показатели, это уже является профзаболеванием.

«У водителей развита совершенно другая проблема – это развитие заболеваний связанных профессий, как их обозначают в международной классификации профессиональных заболеваний – профессионально обусловленных. Сюда может относиться и высокий риск химических факторов вдыхания аэрозолей, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), но не профессионального, и второй риск – развитие артериальной гипертензии», – сообщил Игорь Бухтияров.

Врач переходит на удалёнку

В стране около 1 млн профессиональных водителей. Они относятся к категории работников, которые проходят обязательные предрейсовые медицинские осмотры. Это осмотр водителя перед выходом в рейс, когда определяются основные параметры здоровья, которые могут препятствовать работе в течение суток. Ответственность за прохождение лежит на работодателе и самих водителях. Порядок прохождения медосмотров определен Минздравом России – это измерение артериального давления, температуры, пульса, осмотр фельдшера и контроль выдыхаемого воздуха на алкоголь.

Медицинские осмотры водителей проводятся в очной и телемедицинской форме, которая появилась уже несколько лет назад, при этом до сих пор не урегулированная в федеральном законе. Пройти дистанционный осмотр можно просто, быстро, и результаты точные. Водитель заходит в телемедицинский комплекс, оборудованный специальным программно-аппаратным комплексом, и авторизуется в системе. Для этого есть различные способы авторизации – это может быть телефонный номер, табельный номер или авторизация по лицу с помощью технологии распознавания. Водитель самостоятельно проходит осмотр по определенной инструкции, после этого результаты отправляется в фельдшерский центр. Фельдшеры работают в режиме, чем-то напоминающим колл-центр. Обрабатывают все входящие осмотры, результаты измерений, видео, и принимают решение о том, допускают они водителя или нет, и подписывают заключение электронной цифровой подписью.

Круглый стола на тему: «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров водителей транспортных средств». Фото: Денис Грошев

Телемедицинская компания по проведению предрейсовых медицинских осмотров «Арциус» развернула по стране более 2.000 точек, через которые проходит более 25.000 водителей. «Абсолютно любой человек может заехать и пройти осмотр, точно так же и водители крупных предприятий, озабоченные прохождением ежедневного осмотра в многодневных рейсах. Организовать фельдшерские кабинеты на всех трассах, еще и круглосуточно, невозможно, как это он может предложить технологический процесс», – отметил председатель совета директоров Олег Краус.

Очень часто в медицинских журналах у всех водителей по результатам очных медосмотров давление 120/80. Другая ситуация – в телемедицине. В начале введения системы телемедицинских осмотров наблюдается высокий процент недопуска, одной из причин является повышенное артериальное давление. «Мы сталкиваемся с каким числом недопуска, на некоторых предприятиях варьируется от 40 до 120 недопусков в первый же день. Очень часто оказывается, что водители даже не знают о том, что у них гипертония. Обращаю внимание – это предприятие не уволило водителей, они просто за несколько недель сходили к врачам, научились управлять своим здоровьем и выправили давление», – добавил Олег Краус.

По мере внедрения телемедицинской системы в течение одного–трех месяцев количество недопусков существенно снижается и выходит на уровень 5–6%. Водители начинают бережнее относиться к своему здоровью и следить за артериальным давлением.