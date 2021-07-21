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Происшествия21 июля 2021 16:43

В Москве задержали заместителя Сафонова, который прославился золотым унитазом

По мнению экспертов, после допросов число фигурантов уголовного дела может вырасти многократно
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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По версии следствия, организованное преступное сообщество Алексея Сафонова несколько лет изготавливала пропуска и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае.

По версии следствия, организованное преступное сообщество Алексея Сафонова несколько лет изготавливала пропуска и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве задержан заместитель руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко по делу о коррупции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Ткаченко задержан в столице в связи с расследованием дела "ОПС Сафонова", - сообщил депутат.

Из Москвы подозреваемого повезли в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где расследуется это громкое дело.

Напомним, по данным Следственного комитета России по делу о взятке 19 миллионов рублей арестованы 7 участников организованной группы. Среди них - начальник УГИБДД Ставропольского края, полковник полиции Алексей Сафонов и несколько его подчиненных и предпринимателей, директоров транспортных компаний.

Вчера приказом министра Владимира Колокольцева был снят с должности начальник ГУМВД по Ставропольскому краю генерал-майор Сергей Щеткин.

По версии следствия, организованное преступное сообщество (ОПС) Сафонова несколько лет изготавливала пропуска и за деньги продавали их грузоперевозчикам зерновых культур в Ставропольском крае.

Говорят, что это ОПС входили десятки человек. Первоначально следственной группой в которую входили сотрудники Управления собственной безопасности МВД и ФСБ России было задержано 35 человек, часть из них отпустили. Но очевидно, что число задержанных будет расти. Тот же депутат Госдумы Хинштейн уже публично предложил задать следствию вопросы экс-главе ГУМВД Ставрополья Александру Олдаку, который работал во время расцвета той самой ОПС с 2011-го по 2020 год. Именно его в прошлом году сменил на должности отстраненный от службы Щеткин.

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