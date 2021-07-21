Борец с нелегальной иммиграцией застрелил приезжего, устроившего дебош в баре

Массимо Адриатичи в прошлом полицейский, а ныне — консультант по безопасности муниципалетета Вогера Павия и член правой итальянской партии «Лига» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Массимо Адриатичи в прошлом полицейский, а ныне — консультант по безопасности муниципалетета Вогера Павия и член правой итальянской партии «Лига», прогуливался накануне поздним вечером по улицам родного города, когда его внимание привлек шум, доносящийся из небольшого бара, пишет Repubblica Milano.

Бывших правоохранителей, как известно, не бывает, и Массимо решил разобраться, в чем дело. Тем более, что одной его главной инициатив в качестве члена городского совета стала борьба с дурными компаниями, употребляющими алкоголь в общественных местах.

Чутье не обмануло экс-полицейского, а имевшийся у него пистолет придавал мужчине уверенности в себе и решимости разобраться с хулиганами. Но нарушитель спокойствия обнаружился лишь один — 39-летний марокканец Юнс Буссетауи. Личность в округе известная своим асоциальным поведением и не раз привлекавшаяся к административной ответственности.

Вот и на этот раз темнокожий гражданин нашел себе «развлечение», приставая к посетителям и отвешивая пинки выходящим из бара.

Массимо, зная буйный нрав оппонента, сразу отказался от идеи скрутить бузотера самостоятельно и позвонил в полицейский участок, чтобы прислали патрульную машину на площадь Пьяцца Меарди. Однако далее события приняли драматический оборот — по версии Адриатичи, Юнс услышал его разговор с оператором и набросился на «легиста» с кулаками. Во время завязавшейся борьбы и прозвучал, как утверждает Массимо, раздался случайный выстрел, оборвавший жизнь североафриканца.

Так это или нет предстоит разобраться карабинерам, но поступок адвоката и экс-полицейского грозит вызвать настоящее политическое цунами. Еще бы, ведь именно правая партия «Лига» (в прошлом - «Лига Севера») является основным локомотивом борьбы с нелегальной иммиграцией в Италии, а тут такой «подарок» для ее конкурентов.

И если представители «Демократической партии» просто потребовали от «Лиги» осудить поступок Адриатичи, то в движении «Пять звезд» назвали произошедшее «неприемлемым» и сравнили царящие в управляемом правоцентристской коалицией городе с «диким западом».