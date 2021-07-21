Росгвардейцы спасли тонущего серфингиста в Санкт-Петербурге

Фото: Предоставлено Росгвардией

Экипаж катера ОМОН Росгвардии Санкт-Петербурга заметил тонущего человека в ходе патрулирования акватории реки Большая Невка.

Он тонул напротив Елагина острова.

- Росгвардейцы вытащили пострадавшего на палубу катера и оказали ему доврачебную помощь, после чего доставили его на берег и передали сотрудникам скорой помощи. Врачи диагностировали у серфингиста серьезные повреждения пальцев обеих рук, - сообщили в Росгвардии.

Со слов пострадавшего стало известно, что он упал во время катания с электрической доски для серфинга. При попытке схватиться за доску он повредил обе руки об винт мотора и не мог самостоятельно доплыть до берега.

Со слов пострадавшего стало известно, что он упал во время катания с электрической доски для серфинга. Фото: Предоставлено Росгвардией

В это же время в Гурзуфе сотрудники отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта Росгвардии сержанты полиции Владислав Никифоров и Никита Колесников оказали доврачебную помощь на 5-летнему мальчику, которого сбил мопед.

- Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия. Женщина со своими детьми - 5-летним сыном и 2-летней дочерью - шла к пляжу. В какой-то момент мать отвлеклась, и мальчик выбежал на автодорогу, по которой ехал мопед.

- Росгвардейцы мгновенно соориентировались в чрезвычайной ситуации - остановили движение транспорта, вызвали экстренные службы и до приезда медиков оказывали доврачебную помощь пострадавшему ребенку, получившему перелом ноги, - сообщили в ведомстве.

Водитель транспортного средства передан инспекторам ГИБДД, ребенок госпитализирован.