Зачем на орбиту отправили модуль «Наука»

Ракета-носитель "Протон-М" успешно вывела на орбиту российский модуль "Наука". Фото: пресс-служба Роскосмоса

Старье?

- Зачем запускать модуль, который создавали еще четверть века назад?

- Действительно, строить корпус той машины (так называют космические изделия профессионалы), которая запущена сегодня, начали больше25 лет назад – в 1995 году. Поначалу это был дублер складского функционально-грузового блока «Заря» - модуля, с которого строилась Международная космическая станция. У NASA была идея получить на орбите еще один склад. Но затем американцы обросли собственными модулями и необходимость в дополнительном пространстве для хранения инструментов, вещей, приборов отпала.

В 2004-м в Роскосмосе решили, что модуль дооснастят приборами и он «не позднее 2007 года» полетит на орбиту уже как многофункциональная лаборатория. Вот только денег на достройку не хватало. Следующая дата пуска – 2012 год. Но МЛМ из цеха «Хруничева» добрался до контрольно-испытательного центра РКК «Энергия» (эта «королевская фирма», как ее по старой памяти именуют и теперь, отвечает за российский сегмент МКС) только в конце 2012. И тут начались чудеса…

Про грязь в трубопроводах

- Удалось ли вычистить грязь их трубопроводов модуля?

- В середине 2013-го окольными путями (официального заявления, по-моему, так и не было) становится известно: при проверке в РКК «Энергия» в системах МЛМ обнаружили грязь в трубопроводах системы подачи топлива. Нужно переделывать. «Науку» возвращают на «Хруничева». Я разговаривал со многими специалистами из РКК «Энергия», и из «Хруничева». Однозначного ответа на вопрос: «А был ли брак?» так и не получил.

В «Энергии» ссылаются на заключение специалистов, разобравших один из блоков топливной системы и обнаруживших там загрязнения. Но как посторонние частицы выглядели? Пожимают плечами. Как они могли попасть в замкнутую систему? «Ну с 1995-го года мало ли что могло произойти…»

Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Фото: пресс-служба Роскосмоса

Генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко мне рассказывал:

- Решили не рисковать. С участием головных институтов отрасли приняли такое решение: снимать, чистить и собирать всю систему заново не эффективно. Для того чтобы «Наука» смогла летать на «Хруничева» освоили новое производство, чтобы заново изготовить агрегаты и трубопроводы.

Топливные емкости, в которых тоже якобы была пыль, разобрали, придирчиво проверили, испытали – никаких микротрещин и грязи не обнаружили. И поставили на место.

Теперь на МЛМ все, кроме маршевых двигателей и баков, новое.

- Запущенная «Наука» - совсем другая машина, не та, что собиралась 20 лет назад! – объясняет Варочко.

Модуль доработан с тем, чтобы наши космонавты могли в нем проводить максимальное количество научных экспериментов. Появилась и новая каюта для космонавта поставили. Снаружи модуля будет манипулятор. Это большая летающая лаборатория.

- Космонавты будут в лаборатории жить?

- Да, это еще один жилой модуль. Сейчас на МКС объем пространства российского сегмента почти в 10 раз меньше, чем американского. Так что дополнительное пространство не помешает.

Здесь кроме каюты есть рабочий стол, туалет и около тридцати посадочных мест под научную аппаратуру - можно будет один блок снять, когда эксперимент закончат, и поставить другой. Есть даже печь, в которой будут выращивать особо чистые кристаллы.

Схема многофункционального лабораторного модуля "Наука". Фото: пресс-служба Роскосмоса

Рука европейцев

- Зачем нужен манипулятор на поверхности модуля?

- Манипулятор ERA разработан Европейским космическим агентством. Это 1800 килограммовый робот-манипулятор может таскать до 8 тонн грузов как по поверхности станции, так и доставлять что-то из модуля наружу или наоборот. Например, устанавливать новое оборудование. А может и «катать» космонавтов к нужному месту.

Робот уникальный. Его длина 11 метров и он умеет сам «шагать» по модулю. На его поверхности есть четыре точки, куда он может перешагивать и там сам себя закреплять. Точность перемещения грузов – до 5 мм.

Кстати, часть научного оборудования для МЛМ закидывали грузовыми кораблями еще с 2016 года. Оно до поры до времени закреплено на внешней поверхности других модулей (ну не загромождать же внутри станции). Вот ERA и будет переносить их в «Науку», а космонавты – устанавливать.

Откуда выходить в космос

- А что такое гермоадаптер в модуле?

- Заканчивается «Наука» гермоадаптером. Это отдельный шар, внутри которого два стыковочных узла и единственный на всю «Науку» иллюминатор. Сюда будет стыковаться узловой модуль. Если закрыть крышку люка между основным помещением модуля и гермоадаптером, последний может быть и шлюзовой камерой, откуда космонавты выходят в открытый космос.

Особенности стыковки

- А как такая махина будет стыковаться с МКС?

- На Байконуре на МЛМ поставили микрометеоритную защиту, укутали экранно-вакуумной изоляцией. Общая масса модуля стала почти 21 тонну.

При этом «Наука» оснащена системой автоматической стыковки. На модуле есть двигатели ориентации. Несмотря на солидную массу, он способен к очень точным движениям в пространсттве – даже, как говорит Варочко, к микроперемещениям.

Когда люки будут открыты, космонавты сразу смогут жить и работать в МОМ. Десять выходов в открытый космос, о которых говорят специалисты, понадобятся, чтобы забрать с поверхности станции приборы, которые на ней хранятся, и занести в «Науку».

29 июля «Наука» должна «догнать» МКС и состыковаться с ней.

Первыми работать с «Наукой» будут находящиеся сейчас на МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Они, как и еще двенадцать человек из отряда космонавтов, проходили специальные тренировки по работе с «Наукой».

«Ребенок» с непростой судьбой

Что еще важно – можно было забросить «Науку». Понятно, что «ребенок» не самый здоровый, можно убрать его с глаз подальше и сделать вид, что его и не было. Собственно, так несколько лет и было. И не важно, что в модуль вложены немалые деньги и труд людей.

Нужно было немалое мужество и управленческая решимость взять на себя ответственность, додавить процесс, убедить производителей, погасить не самые нежные отношения между производителем – ГКНПЦ им. Хруничева и фирмой, которая эксплуатирует российский сегмент МКС – ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Риски в связи с «Наукой» были немалые. И финансовые – кто ответить за машину, если что-то пойдет не так? И репутационные – «Наука» это даже не метеорологический спутник. Нынешнее руководство Роскосмоса ответственность на себя взяло. И – выиграло.

Теперь осталось еще успешно провести стыковку со станцией, которая запланирована на 29 июля. Очень хочется верить – и она удастся.

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