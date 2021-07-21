Развитие предпринимательства и возвращение молодежи – главные условия развития села

Коробки с крымской клубникой, собранной в теплице компании "Крымская овощная фабрика" в селе Холмовка Бахчисарайского района. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Развитие села требует комплексного подхода. Для того, чтобы люди хотели жить и работать за пределами городов требуются реальные механизмы поддержи всех сфер жизни сельских территорий. В первую очередь, речь идет о доступном жилье, трудоустройстве, получении образования, развитии социальной и культурной инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которая прошла на площадке «Единой России».

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела две стратегических сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция «Единой России»). Депутат уверен, что этот и другие приоритеты, закрепленные в народной программе партии, станут основой для развития новой политики, ориентированной на повышение качества жизни на селе.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», — отметил Алексей Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу «Комплексное развитие сельских территорий», что во многом стало возможным благодаря «напористой позиции членов «Единая России» при обсуждении программы с финансовым блоком федерального правительства.

Сегодня, когда поддержка крупных сельхозпроизводителей по большей части отлажена и работает, акценты и часть средств следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен координатор партпроекта «Единой России» «Российское село», первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

«Первое — льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств, - сообщил эксперт. - Все больше людей получает эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки. Второе — гранты. Сегодня по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться на этой мере поддержки, четко определиться по направлениям и менять правила получения грантов только для того, чтобы увеличивать количество получателей и объем денежных средств, которые мы можем выдавать в одни руки в виде грантов для их эффективного использования».

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ – ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Эксперты отметили, что решить большинство существующих проблем поможет запуск в России национального проекта «Развитие села» и принятие федерального закона «О развитии сельских территорий». Такую инициативу предложила включить в народную программу «Единой России» председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения равного доступа к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения.

«Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям», — отметила она, предложив также повысить роль сельских поселений в получении подоходного налога от местных жителей.

Одна из ключевых ролей в развитии сельских территорий, по мнению экспертов, должна отводиться молодежи. Для того, чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде из города, нужно дать им четкое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства, обеспечения своих бытовых и иных потребностей. При этом успешного развития программы комплексного развития села не удастся добиться без трудоустройства местного населения и достойного уровня зарплат. Пока же статистика говорит о том, что безработица среди селян вдвое превышает городские показатели, а каждый пятый житель села живет за чертой бедности.

«В действующей Стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года есть целевой показатель соотношения заработной платы со средним значением по экономике: к 2030 году мы должны доползти до 80%. В госпрограмме развития сельского хозяйства 2018-2025 годов вообще нет данного индикатора. Мы предлагаем, чтобы в народной программе предусмотрели изменения в вышеназванные документы», — сказала член Высшего совета «Единой России», председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова. Она добавила, что соотношение номинальной зарплаты в сельском хозяйстве и средней зарплаты в регионе необходимо довести до 90%.

БОРЬБА С ОПУСТЫНИВАНИЕМ

Придать импульс бизнес-активности в сельской местности и, как следствие, повысить ее привлекательность для людей поможет упрощение административных процедур для малых форм хозяйствования. Такой пункт найдет отражение в народной программе «Единой России» по предложению Российского союза предприятий молочной отрасли. Там считают, что сократить барьеры поможет запуск системы одного онлайн-окна для подачи заявок на льготные кредиты или господдержки. Одновременно необходимо создать Фонд льготного кредитования, считает председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая.

Значимой мерой поддержки предприятий агропромышленного комплекса, а вместе с ним и сельских территорий в целом, может стать повышение эффективности использования сельхозземель. При этом особое внимание должно уделяться борьбе с опустыниванием территорий, уверен зампредседателя аграрного комитета Ставропольской краевой Думы Виктор Надеин (фракция «Единой России»).

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе «Единой России», которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развития сельских территорий и будет в числе приоритетов работы партии. Одновременно, как заверил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в реализации озвученных инициатив.