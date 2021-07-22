Цены в России начали снижаться: Что подешевело сильнее всего

Цены в российских магазинах упали. Правда чуть-чуть. Фото: Оберемченко Николай

Статистическое ведомство порадовало. В среду Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю с 13 по 19 июля. И там можно обнаружить, что средние цены... упали. Правда, снижение нужно искать с микроскопом. Оно составляет всего 0,01%. По сути, статистическая погрешность. Но на фоне безудержного роста цен с начала года - уже кое-что.

В дефляции во второй половине лета нет ничего необычного. Сезонный фактор. В июле и августе фрукты и овощи дешевеют. А в этом году срабатывает еще и фактор высокой базы. Цены на морковь, лук и картофель били рекорды. Теперь их стоимость будет возвращаться к нормальным значениям и тянуть индекс общей инфляции вниз.

Напомним, с начала года цены выросли на 4,59%. А если брать период за последние 12 месяцев - на 6,5%. При этом есть позиции, которые за это время подорожали в разы. Это морковь, капуста и некоторые стройматериалы.

Как прогнозируют в ЦБ и Минэкономразвития, в этом году инфляция составит около 5 - 6%. Финансовые власти очень надеются, что факторы, толкавшие цены вверх, будут временными, а ситуация на рынках в ближайшие полтора года стабилизируется. Ожидается, что в следующем году инфляция снизится до комфортных 4%.

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