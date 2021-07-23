«Знаешь, я бы не справилась без тебя, сынок»: история семьи, победившей Ковид

Фото: www.shutterstock.com

В интернете круглосуточно ведутся баталии об эффективности вакцин, лекарств при COVID-19, в мессенджерах и соцсетях из аккаунта в аккаунт мигрируют рецепты лечения инфекции чуть ли не лыжной мазью. Радикально настроенные активисты докмеда вступают в интернет-рукопашную с антипрививочниками и ковид-диссидентами. Но есть и другие истории, когда болезнь объединяет семьи, заставляя преодолеть многолетние стены непонимания. Одну из таких историй читателя решила опубликовать редакция Комсомолки.

Мама заболела в начале июня. В свои 76 она энергичный и интересующийся жизнью человек, в курсе почти всех новостей – от коронавируса и напряженности в Афганистане до полета Ричарда Бренсона в Космос. У мамы отвод от прививки из-за аутоиммунного заболевания, но по одной только ей известной причине мама считала, что находится в полной безопасности. С тех пор, как началась пандемия, гости бывали у нее нечасто, но изолироваться в квартире было бы не в ее стиле.

Мама властная. Мы редко созваниваемся, но однажды утром она позвонила.

— Слушай, у меня что-то с кроватью. Ты не мог бы вызвать мастера? После сегодняшней ночи все тело ломит.

По голосу я понял, что дело не в кровати. В трубке было отлично слышно заложенность носа и скрываемый кашель. Я спросил, есть у нее температура.

— Откуда мне знать. Могу измерить давление, а градусника у меня нет.

В этом вся моя мама.

— Как долго у тебя кашель, мам? - спросил я.

— Ты поможешь с кроватью или нет? – она раздраженно процедила сквозь зубы.

— Скоро приеду, - завершил разговор я.

Через три часа я был у мамы с парацетамолом, арбидолом, спреем генферон лайт и аскорбинкой. Несмотря на то, что я привился еще в мае, продолжал, как и до прививки, пить арбидол профилактически. Мой лучший друг – врач по образованию, говорит, что этот препарат хорошо изучен и применяется не только у нас, но и в Китае. И если бы не арбидол, то ситуация с ковидом у нас была бы как в Индии.

Знаю, что противовирусную терапию нужно начинать с первыми симптомами, а у мамы явно шли не первые сутки болезни. Я вызвал врача. К девяти вечера температура поднялась до 39. Сбивали парацетамолом. Ночка была та еще. На следующий день пришел врач, взял ПЦР-мазок, никакой специфической терапии не прописал. Выдал какой-то назальный спрей, парацетамол и тот же уминофеновир. Сказал купить пульсоксиметр и отслеживать сатурацию. С КТ велел подождать и, уходя, добавил:

— Заметите ухудшение состояния или пульсоксиметр покажет гипоксию – вызывайте скорую. Но поверьте, сейчас ей лучше быть дома, чем в стационаре.

Мама заметно погрустнела, постарела. Ее вечная энергия, не всегда правда направляемая в позитивное русло, куда-то подевалась.

— Если дойдет до того, что её увезут в больницу, она не вернется, - подумал я. Поэтому битву с коронавирусом твердо решил вести на своей территории.

Каждый день я начинал с приготовления вкусного завтрака с музыки. Принес из дома мобильную колонку и ставил маме свои плейлисты, рекомендации и подборки в Спотифае. Мы обсуждали новинки, она подмечала, на какие композиции из ее молодости похожи те или иные треки. Мы пытались найти эту музыку.

Обложка фильма «Королевство полной луны».

На ноутбуке, который я также захватил из-дома, мы почти каждый день смотрели Нетфликс, HBO или старые фильмы. Я показал маме «Майти Буш», «Чернобыль», «Отчаянные домохозяйки», «Большую рыбу» Тима Бёртона по роману Дэниела Уоллеса, «Отель Гранд Будапешт» и «Королевство полной луны» Уэса Андерсона. Благодаря маме я, наконец, посмотрел «Унесенных ветром» и «Мосты округа Мэдисон». Я был поражен, что эту пронзительную картину снял ковбой Клинт Иствуд. Мы смеялись и плакали вместе. Много вспоминали детство, папу… Снова смеялись и плакали.

Я пообещал ей бросить курить. Она дала слово не дуться на меня по пустякам и обнимать при каждой нашей встрече. Единственное условие всему этому было её выздоровление.

Самыми тяжелым были первые четыре дня и ночи после начала нашей изоляции. Потом болезнь начала постепенно отступать, а силы возвращаться. Я понимал, что ковид коварен – рецидив и полный разворот может случиться и спустя неделю после улучшения. Поэтому не ослаблял хватку. Я был рядом все это время, мы пользовались одной аптечкой, вместе принимали арбидол, пшикали назальный спрей – я профилактировался, мама лечилась. С каждым днем ее жесты и голос становились все увереннее, она становилась моей обычной мамой – строгим, энергичным и полным энтузиазма человеком! Но кое-что в ней все-таки изменилось.

— Знаешь, я бы не справилась без тебя, сынок, - произнесла мама, когда я уезжал домой спустя пятнадцать дней и два отрицательных ПЦР-теста.

Конечно, я счастлив, что она выздоровела. Мы изолировались от мира на две недели, и это было лучшее время, которое я когда-либо проводил со своей мамой.

Федор Аксеньев.