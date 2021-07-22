IVI покажет все серии откровенного сериала для взрослых «Клиника счастья»

Главную роль в нём исполнила актриса Дарья Мороз. Зрителям IVI одновременно будут доступны все восемь эпизодов.

«Клиника счастья» - первый российский сериал, который поднимает тему женской сексуальности в зрелом возрасте и рассказывает о том, как жить в гармонии с собой и окружающими. Авторы позиционируют проект, как «сексуальный ликбез» для взрослых, а все истории в нём – реальные медицинские кейсы. Сериал наполнен множеством откровений про отношения, секс, внешность, деньги, детей.

В центре сюжета — профессор-сексолог Алёна Липницкая (Дарья Мороз), основатель «Клиники Счастья», помогает клиентам восстановить гармонию и баланс, в том числе и в сексуальном плане. Личная жизнь главной героини кажется идеальной, но внезапно выясняется, что это только видимость. У мужа любовница и ребёнок на стороне, у сына роман с учительницей… Проблемы появляются и на работе - партнёр по клинике планирует полностью завладеть бизнесом. Рецепты счастья, которые она применяла к пациентам, уже не работают. Липницкой предстоит переосмыслить себя, свою жизнь и дело, которым она занимается.

Секс - лишь верхушка айсберга, с которым сталкиваются и пациенты клиники, и сама героиня. Всё гораздо драматичнее. За откровенностями интимной жизни стоят человеческие фобии и комплексы.

«Клиника счастья» — это такое уникальное место, где чинят несчастных людей. Темы, которых мы касаемся, затрагивают самые актуальные и болезненные точки – измена, токсичные отношения, сексуальное неудовлетворение, фобии, связанные с отношениями и сексом, проблемы стигматизированных обществом людей», - сказала автор сценария и креативный продюсер проекта Татьяна Арцеулова.

По её словам, сериал иронично и легко, без комплексов и зажимов, рассказывает зрителю о том, что нет такой психологической или сексуальной проблемы, которую нельзя преодолеть и решить.

«Герои свободно говорят на «неудобные темы» и от этого они перестают казаться такими уж неудобными, зритель волей-неволей воспринимает эту интонацию и находит что-то, созвучное себе. Таким образом осуществляется ненавязчивый, но очень полезный терапевтический эффект», - добавляет Татьяна Арцеулова.

«Мы всегда ответственны перед нашей многомиллионной аудиторией, поэтому выбираем для нее только лучшее. «Клиника счастья» – живой, смелый и яркий сериал на всегда актуальные темы, который заденет немало зрительских душ, а это и есть главный показатель действительно выдающегося проекта», - сказала заместитель директора по контенту IVI Эльвира Дмитриевская.

Создатели сериала уверены, что «Клиника счастья» подарит зрителю надежду на то, что в их жизни всё поправимо и всё возможно.

Главные роли исполняют звёзды российского кино Дарья Мороз, Анатолий Белый, Алена Михайлова, Алина Алексеева, Анна Уколова, Артем Ткаченко, Михаил Полицеймако, Катрин Асси, Анна Антонова и другие.

Авторы идеи – Елена и Игорь Мишины. Режиссер – Александр Кириенко («На твоей стороне», «Русалки», «Ивановы»).

«Клиника счастья» - originals-проект онлайн-кинотеатра KION.