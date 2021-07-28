«Сняла дом на сутки за 760 рублей, и еще около 200 рублей заплатила штрафов»: история минчанки, которая арендовала коттедж, но что-то пошло не так

Фото носит иллюстрационный характер Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эта история, которая грозит перейти из сферы бытового конфликта в плоскость судебного разбирательства, случилась несколько недель назад.

- Мне исполнялось двадцать лет, и я решила снять коттедж на сутки, пригласить туда друзей, отметить, все -таки юбилей, круглая дата,- рассказывает улыбчивая девушка Анастасия (здесь и далее имена героев публикации изменены - Авт.). Я уже не первый раз отмечаю праздники в арендованных домах, есть определенный опыт. В этот раз выбрала коттедж далеко не самый лучший из тех, где праздновала раньше. Очень понравилось место, локация - район Новинок, фактически город, гостям будет удобно добираться. Созвонилась с хозяйкой дома, она назвала мне стоимость - 760 рублей за сутки аренды коттеджа. Предусматривалось, что в эту стоимость входит баня и бассейн. Я согласилась. В общем, начали готовиться.

По словам девушки в назначенный день она приехала в коттедж, через какое-то время стали собираться гости – вместе с Анастасией на торжестве было в общей сложности 15 человек - молодые девушки, парни.

Ребята планировали отметить 20-ти летие подруги, но утром к ним возникли претензии. Фото: архив героя публикации

- Когда я приехала, хозяйка, что понятно, повела меня оформлять договор. Он – типовой: «Договор собственника жилого дома с агроэкотуристом». Я заплатила сразу, как было договорено, 760 рублей за аренду. Тут выяснилось, что баня и бассейн оплачиваются отдельно - плюс сто рублей. Поход в баню мы не планировали, а вот бассейн - да. За него хозяйка взяла с меня еще 50 рублей. Потом хозяйка выдала нам посуду: тарелки, стаканы, рюмки. И ушла к себе - дело в том, что у нее на участке сразу два дома: один, как я понимаю, под сдачу, второй - тот, в котором она живет сама.

Дальше праздник покатил своим чередом. Молодые люди отдыхали, поздравления сменяли друг друга.

- В какой-то момент мы вышли на улицу, подышать воздухом, некоторые курили. И тут один из парней случайно задел ногой столб уличного фонаря. Тот упал, развалился. Мы все подошли посмотреть: фонарь оказался ржавым насквозь, как он вообще стоял в земле - было непонятно. Решили, что разберемся с этим завтра - объясним хозяйке, что нашей вины в поломке нет.

И завтра действительно наступило.

- Около 10 утра пришла хозяйка и стала в грубой форме нас фактически выгонять. При этом по договору мы должны были выселиться до 12 часов дня. Дальше - больше. Она начала пересчитывать посуду, мы действительно разбили несколько стаканов, как мне кажется, не больше трех. Хозяйка каким-то образом насчитала шесть утраченных стаканов, оценила их в 20 рублей. К сожалению, я не проконтролировала, сколько точно стаканов-тарелок-рюмок она выдала нам при заселении, поэтому никак не могла опровергнуть ее подсчеты. Потом она пошла в бассейн. Вернулась и сказала, что штрафует меня еще на 50 рублей из-за воды. По ее мнению, она не такая чистая и прозрачная, как была в момент нашего заселения. Ну, извините, в бассейне плавали люди, 15 человек, понятное дело, что вода может загрязниться. Однако эти мои доводы остались без внимания. В какой-то момент мне стало так обидно, что я почти расплакалась. Настала очередь фонаря: «За него с вас штраф - 150 рублей. Второй вариант - покупайте мне такой же, сами устанавливайте. Тогда без штрафа». Мне ничего не оставалось, как рассчитаться с ней, при этом, разумеется, никаких документов, подтверждающих уплату так называемых «штрафов», хозяйка дома, разумеется, не предоставила. Отмечу еще, что пока она «принимала у меня помещение» и штрафовала, всех моих гостей выставили за дверь, они ждали меня под дождем. И это несмотря на то, что период аренды еще не закончился, мы имели полное право быть в помещении. Я вышла из дома просто ошарашенной. Но немного отойдя от этого, скажем, не самого гостеприимного приема, поехала в милицию: написала заявление о том, что хозяйка фактически вынуждала меня оплачивать штрафы. Мало того, что непонятно, почему за «мутную» воду в бассейне я должна была заплатить 50 рублей. Почему не 100? Или 200? Возмущает сам факт того, что она считает для себя возможным «штрафовать». На каком основании она это делает? В общем, сняла дом за 760 рублей, и около 200 заплатила штрафов. Вот такой День рождения.

- А что сказали в милиции?

- Проведут проверку, но, скорее всего, здесь будут гражданско-правовые отношения. Милиция никаких действий принять не сможет. Нужно будет обращаться в суд - подавать иск к хозяйке дома, чтобы она возместила суммы этих «штрафов».

ХОЗЯЙКА ДОМА: «Я ПРОСТО ПОЖАЛЕЛА ДЕВОЧКУ, А ОНА НАПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЕ В МИЛИЦИЮ»

У Екатерины - владелицы коттеджа, который снимала Анастасия, своя точка зрения на ситуацию.

Молодежь отдыхает по-разному, и в основном компании молодых людей адекватные ребята. Если сильно шумят один раз предупредил и они это воспринимают, но эти гости, я уже тысячу раз пожалела, что сдала дом этой компании... Баня и бассейн - это комплексная услуга, ее я предоставляю отдельно за 100 рублей. Ребята не захотели баню, им нужен был только бассейн, пошла им навстречу за 50 рублей. Я живу в соседнем доме, второй официально, периодически сдаю в аренду. Вечером я слышала со двора крики, громкую музыку, просила их что бы так громко не кричали и музыку потише делали на улице. Но было еще не поздно, до 11 вечера. Уже после половины двенадцатого я услышала громкие крики всех гостей, я с мужем выбежала во двор: там, была драка, два парня дрались, свалились в цветник прямо на наших глазах, где стоял уличный фонарь, который они во время драки сломали. Я хотела вызвать милицию, но ребята и сама именинница(плакала) просили пожалеть их и не делать этого. Я согласилась, сказав, что те, кто дрались, должны уехать сейчас же. Вроде договорились. Утром проснулась, на телефоне - сообщение от соседей: «Екатерина, пожалуйста, успокойте своих гостей». Отправили они мне его в 4.41 утра! То есть , уже после того как они пообещали клятвенно, что будет тишина и спокойствие, они своими танцами, песнями, криками мешали спать соседям. У них маленькие дети, мне пришлось извиняться. И, как оказалось утром, гости устроившие драку, так никуда и не уехали.

Тот самый фонарь, который по до конца непонятным причинам оказался сломан. Фото: архив героя публикации

- А что за штрафы вы брали?

- Во-первых, бассейн. Воду в нем я обеззараживаю по всем правилам, использую хлорсодержащие жидкости. Молодые люди зачем-то бросили в бассейн махровый халат черного цвета. Зачем? Не могу даже представить, халат, он же для того, чтобы носить, культурно выйти во двор после бани, например. Но не для того, чтобы замачивать его в воде! Понятное дело, что он окрасил воду в бассейне, попав в воду со специальными средствами. После чего мне пришлось в течении недели бросать каждый день разную химию, что бы осветлить бассейн. А химию я покупаю немецкую, которая стоит недешево. Кроме этого, «гости» набросали в бассейн золотистый дождик, мишура которым был украшен дом. У меня в договоре написано: «Заказчик обязан не совершать действий, приводящих к порче имущества, а в случае порчи имущества возместить ущерб 100%». За уничтоженную посуду они тоже должны были заплатить. И заплатили частично. Они во время драки, которая началась в доме, разбили стаканы, рюмки, пожалуйста, у меня через дорогу огромный гипермаркет, я там покупаю посуду. Пусть сходят и посмотрят, сколько они стоят. Но больше всего возмущает фонарь. Я взяла не штраф, а залог в 150 рублей. Они должны были мне купить такой же и установить его, после чего я, разумеется, отдам деньги, о чем им было сказано.Но за все это время никто не позвонил и не купил фонарь взамен. Вообще, очень обидно: я пожалела эту девочку, не вызвала милицию ни после драки, ни во время активных и громких гуляний ее гостей. Она очень плакала, говорила, что ее наругает мама. Ну а сейчас, как выясняется, девушка написала заявление в милицию. Это такая неблагодарность. Из этой истории я сделала для себя вывод, если гости нарушают условия договора, не надо никого жалеть, а надо вызывать милицию. Я надеюсь, что эта статья поможет другим хозяевам коттеджей, извлечь свои выводы, и постараться обезопасить себя от таких гостей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА: «ВАЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕДАЧА ПОМЕЩЕНИЯ В АРЕНДУ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ПО АКТУ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ»

История Анастасии – не первая и не последняя в своем роде. Как избежать «подводных камней» при аренде помещений? Этот вопрос «Комсомолка» задала адвокату Минской областной коллегии адвокатов Марии Загудаевой.

- Аренда (найм) помещений в настоящее время является весьма востребованной услугой на рынке недвижимости. Оказаться в неприятной ситуации, влекущей дополнительные расходы, может не только арендодатель (наимодатель), но и арендатор (наниматель). Чтобы избежать нежелательных проблем, которые могут повлечь материальные издержки и обращение в суд, арендатору (нанимателю) необходимо, прежде всего, внимательно изучить договор, который с ним собираются заключить. Необходимо, чтобы было соблюдено важное условие — договор должен отражать суть, возникающих между сторонами правоотношений. В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить помещение, подлежащее передаче в качестве объекта аренды (найма).

Отдельно Мария Загудаева подчеркнула важность следующего момента.

-Целесообразно, чтобы передача помещения в аренду (найм) осуществлялась по акту приема-передачи. В акте должны быть отражены все особенности помещения, в частности, состояние стен, пола, потолка, окон, дверей и т.д., наличие в помещении оборудования, сантехники, мебели, посуды и др. Если совместно с помещением арендатору (нанимателю) передается какое-либо имущество, оборудование, требующее особых условий эксплуатации, арендодатель (наимодатель) обязан предупредить об этом арендатора (нанимателя) и ознакомить его с правилами эксплуатации. Также при заключении договора необходимо обратить внимание на то, что арендатор (наниматель) обязан вернуть арендодателю (наимодателю) помещение в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Поскольку понятию «нормальный износ» не дается толкования в законодательстве, стороны могут самостоятельно описать его при заключении договора.

По словам юриста, стороны могут договориться, что нормальным будет являться любой износ, произошедший с предметом аренды (найма) не по вине арендатора (нанимателя), либо такое ухудшение предмета аренды (найма), которое не препятствует дальнейшему его использованию по назначению.

- Если сторонами при заключении договора аренды (найма) не был подписан акт-приема передачи помещений, либо в этом акте не было указано конкретное имущество, находящееся в помещении и передаваемое арендатору (нанимателю), арендодатель обязан доказать, что передавал соответствующее имущество арендатору (нанимателю), ознакомил его с особенностями эксплуатации данного имущества. Кроме того, арендодатель (наимодатель) обязан доказать не только факт нарушение его права и причинения ему убытков, но и их размер, подтвержденный документально. В противном случае арендодатель (наимодатель) не сможет рассчитывать на возмещение причиненного ему ущерба.

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