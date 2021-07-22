Реальные доходы россиян наконец-то вырастут. Но радоваться пока рано

Cегодня реальные располагаемые доходы россиян на 10,2% ниже, чем в 2013 году. Фото: Shutterstock

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД

Интересный прогноз озвучил первый вице-премьер на Совете по нацпроектам у Владимира Путина, который прошел на этой неделе.

- По динамике реальных располагаемых доходов мы пока выходим на запланированную цифру - около 3%, - сообщил президенту Белоусов. Тем самым он подтвердил расчеты Минэкономразвития - такой же прогноз роста реальных доходов россиян на 2021 год ведомство давало в апреле. После этого случилась третья волна коронавируса, но правительство сохраняет оптимизм.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Фото: Артем Геодакян/фотохост-агентств

Реальные располагаемые доходы населения – это денежные доходы минус обязательные платежи (коммуналка, налоги и т. д.), скорректированные на размер инфляции. Грубо говоря, если зарплата у человека выросла на 7%, но при этом налоги поднялись на 4%, а цены в магазинах – на 6%, то реальные располагаемые доходы упали на 3%.

Это и происходит в России последние шесть лет. Если с 2000 по 2013 годы реальные доходы россиян неуклонно росли, то с 2014-го график стал скакать по принципу «шаг вперед и два назад» (подробнее см. «Только цифры»). В результате сегодня наши реальные располагаемые доходы на 10,2% ниже, чем в 2013 году. Росстат назвал причины их падения: инфляция и рост обязательных выплат, в том числе платежей по кредитам и налогов.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ КОВИДА

И вот посреди второго года пандемии правительство радует нас позитивным прогнозом. Насколько он реален? Тем более что в первом квартале 2021 года, по данным того же Росстата, реальные доходы россиян упали на 3,6%. Удастся ли переломить негативную тенденцию?

- Данные Росстата по реальным располагаемым доходам за второй квартал пока не опубликованы. Но по моим оценкам, во втором квартале 2021 года этот показатель должен был вырасти на 6-8 процентов. И это вполне понятная и закономерная тенденция. Потому что данные сравниваются со вторым кварталом прошлого года – эпицентром коронавирусной атаки на экономику. Именно тогда наступила неопределенность, начались локдауны, самоизоляция, многие люди потеряли работу, а механизм государственной помощи еще не заработал. Поэтому в нынешнем году будет компенсировано то, что рухнуло во втором квартале 2020-го. И рост реальных доходов на 3% по итогам года – вполне реальная цифра, - говорит Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - Но если брать данные за два полных года, то рост будет нулевым, потому что в 2020 году реальные доходы упали на те же 3%. Так что этот рост - восстановительный: мы просто отобьем потери 2020 года.

В первом квартале 2021 года, по данным Росстата, реальные доходы россиян упали на 3,6%. Фото: Shutterstock

Есть и другие причины, которые ускоряют рост реальных доходов населения – опять же, по сравнению с провальным прошлым годом.

- В России началось сокращение безработицы: если на пике (в августе прошлого года, - Ред.) она достигала 6,4%, то сейчас снизилась до 4,9%. Соответственно, многие люди, которые не имели дохода год назад, начали получать зарплату. Также заработал механизм государственной поддержки населения: это и помощь семьям с детьми, и сохранение рабочих мест, и другие меры. Кроме того, начала расти экономика. По итогам второго квартала вышли в плюс все основные отрасли: промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, - говорит Георгий Остапкович.

Правда, есть одно «но»: многое зависит от того, как поведет себя ковид.

- Если, не дай бог, начнутся новые локдауны, снижение безработицы, то роста в 3% мы можем и не достичь, - предупреждает эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение реальных доходов россиян

Изменение реальных доходов россиян

По данным Росстата.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему экономика растет, а доходы падают?

Начиная с 2010 года, экономика России пусть понемногу, но стабильно растет. За последние годы ВВП снижался лишь в 2015-м (минус 0,2%) и прошлом пандемийном году (минус 3,1%). Однако реальные располагаемые доходы, как уже сказано, за это время заметно снизились. Парадокс! Как скажут экономисты, от таких процессов Адам Смит в гробу бы перевернулся.

- Действительно, падение реальных доходов при росте ВВП – это экономический нонсенс, - говорит Георгий Остапкович. - Как правило, когда в стране начинается экономический подъем, через два квартала начинают расти и реальные доходы.

Впрочем, «российская экономическая аномалия» имеет вполне разумное объяснение.

- Дело в том, что зачастую инвестиции у нас вкладывались в так называемые непроизводительные расходы, которые не имеют высокой корреляции (взаимосвязи, - Ред.) с ростом доходов населения, - говорит Георгий Остапкович. – Например, около 50 млрд долларов потратили на проведение Олимпиады в Сочи, но это не оказало сильного влияния на доходы россиян. Или взять оборонные расходы – при всей их важности, серьезного эффекта на доходы населения они не оказывают. Однако в объеме ВВП все эти расходы учитываются и ускоряют общий экономический рост.

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