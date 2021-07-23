И их вылечим!

Фото: Даниил Колодин/ТАСС

Ввоз препарата в Европу осуществляется по специальному разрешению ведомства. Объем экспорта составит 10 000 упаковок.

Данная информация была опубликована в ведущих словацких СМИ.

Словакия и раньше в течение 15 лет активно использовала данное лекарственное средство, отмечая его эффективность. Президент Словацкого общества инфекционистов, член Национальной кризисной клинической команды по COVID-19 профессор Павол Ярчушка поясняет: «Препарат хорошо знаком медицинскому сообществу Словакии и зарекомендовал себя с положительной стороны. У нас уже есть успешный опыт применения «Полиоксидония» против COVID-19. Уверен, что решение Министерства поможет нам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Фото: «НПО Петровакс Фарм»

А в период пандемии спрос на иммуномодулятор еще вырос, учитывая, что в 2020 году препарат был внесен в клинические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией Словакии. Препарат активно используется с целью иммунопрофилактики коронавирусной инфекции и среди медицинских работников.

Надо подчеркнуть, что лекарственный препарат специально изучался в отношении безопасности и эффективности при Covid-19 у пациентов со средним и тяжелым течением заболевания в рамках международного клинического исследования. В исследование включено 394 пациента из России и Словакии, задействовано несколько медицинских центров. По словам Марии Солявовой, руководителя инфекционной клиники при Университетской больнице Трнавы, результаты этой большой работы ожидаются в скором времени.

Михаил Цыферов, президент «Петровакс Фарм»: «Мы высоко ценим то доверие, которое Словакия оказывает нашей оригинальной разработке. Мы рады видеть, как развивается наше сотрудничество со Словакией и надеемся на расширение кооперации в дальнейшем».