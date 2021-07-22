Зеленскому «шьют» госизмену и отправляют в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Историческое соглашение Байдена и Меркель на Украине уже прозвали «Вашингтонским сговором». Это, конечно, оглушительное поражение нынешней киевской власти. И все оппоненты Зеленского спешат записать в минус его администрации «победу Путина». Некоторые уже даже предлагают ему уйти в отставку и объявить досрочные выборы.

«После объявления соглашения США и Германии по «Северному потоку-2», Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины (газовой трубы из России в Европу. - Ред.), а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов!», - заявили в «Оппозиционной платформе – За жизнь», добавив, что Порошенко и Зеленский «из-за своих политических игрищ» угробили транзитный потенциал украинской газо-транспортной системы (ГТС).

Тем временем в Киеве суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное дело о возможной госизмене президента Зеленского и его окружения из-за срыва предполагаемой операции по задержанию «вагнеровцев». Об этой громкой истории, когда в результате спецоперации СБУ в Белоруссию были выманены из России и задержаны 33 гражданина и едва не были выданы Украине, первой написала «Комсомолка».

Тогда многие отнеслись скептически к тому, что Киев способен на такой «государственный пранк». Однако вскоре нашу информацию подтвердили и украинские журналисты, которые посетовали на то, что операция сорвалась из-за предательства на самом высоком уровне – в окружении Зеленского.

Имя «российского крота» в штабе Зеленского долгое время обещали назвать различные расследователи, но громкое разоблачение систематически откладывается. А самые нетерпеливые украинские ультра-патриоты просят разобраться в зраде правоохранителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жалоба «Россия против Украины» подана в Европейский суд

Это первая в истории страны межгосударственная жалоба (подробности)