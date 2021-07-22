ВКонтакте покажет самые обсуждаемые темы Олимпийских игр

В новой ленте «Токио-2020» пользователи найдут главные события соревнований, а рассказать о любимом виде спорта поможет эмодзи-статус

Специально к летней Олимпиаде ВКонтакте запустила тематическую ленту «Токио-2020» — она объединяет самые яркие и обсуждаемые события соревнований. Следить за итогами выступлений и медальным зачётом также можно будет в специальном разделе мини-приложения «Спорт». А делиться эмоциями с друзьями помогут олимпийские эмодзи-статусы.

Лента «Токио-2020»

Новая лента поможет пользователям ВКонтакте первыми узнавать о наиболее заметных событиях Олимпийских игр: смотреть видео с лучшими моментами соревнований, быть в курсе свежей аналитики и итогов дня. Благодаря новинке легко знакомиться с мнениями любителей и экспертов, а также медиа и тематических сообществ. Кроме того, прямо из ленты в комментариях можно участвовать в дискуссиях по поводу фаворитов, обсуждать новые мировые рекорды, делиться впечатлениями и прогнозами.

В ленте можно и следить за результатами состязаний: в этом поможет виджет из мини-приложения «Спорт». Он покажет, какие сборные лидируют в медальном зачёте.

Лента «Токио-2020» доступна в разделе «Новости». Также её можно найти по прямой ссылке.

Раздел в мини-приложении «Спорт»

К Олимпиаде ВКонтакте также запустит специальный раздел в мини-приложении «Спорт». Он появится 23 июля сразу после старта соревнований. Здесь пользователи смогут подробнее ознакомиться с итогами медального зачёта и раскладом сил среди сборных, обсудить с единомышленниками самые запоминающиеся моменты в беседах. При этом в мини-приложении нет всплывающих сообщений или лишних баннеров — ничего не помешает окунуться в атмосферу Игр.

Также в мини-приложении можно будет установить олимпиадный эмодзи-статус. Так друзья пользователя узнают, за какими видами спорта он активнее всего следит на Играх — например, борьбой, прыжками в воду или лёгкой атлетикой.

Андрей Мельник, руководитель спортивных и медиапроектов ВКонтакте:

«Олимпиада — одно из главных спортивных событий: она традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. Специально к Играм мы представили новинки: в особом разделе мини-приложения „Спорт“ пользователи быстро получат ответ на вопрос, как там наши, а с эмодзи-статусами — поддержат команду в любимом виде спорта. Мы видим, что такой формат коммуникации вызывает большой интерес у пользователей. Так, во время чемпионата Европы по футболу эмодзи-статусы установили больше 2 млн раз, а мини-приложение использовали 7 млн пользователей».

Ранее ВКонтакте запустила тематическую ленту «Евро-2020»: в ней можно было следить за новостями турнира, итогами матчей, делиться впечатлениями о лучших игроках и самых опасных моментах. На время чемпионата Европы она заменила ленту «Футбол», которую ВКонтакте представила в конце прошлого года.