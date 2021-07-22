Цель страны – новый социализм: Геннадий Семигин представил «Стратегию развития России»

Сопредседатель «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — председатель центрального совета партии Геннадий Семигин. Фото: Андрей ЭРШТРЕМ

Россия будет страной №1 в мире. И по росту экономики, и по состоянию социальной сферы, и по уровню жизни населения. Но для этого нам необходимо совершить не просто экономический рывок, а трансформацию общества, объединенного идеей патриотизма. Так считает лауреат Государственной премии, сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — председатель центрального совета Геннадий Семигин, представивший 22 июля разработанную им «Стратегию развития России».

«НЕПРИЕМЛЕМО НИ ДЛЯ СТРАНЫ, НИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

«Сегодня наши граждане, - по разным соцопросам от 54 до 78% - не удовлетворены положением дел в стране. Более 70% населения не понимают куда идет страна: какая цель, какое будущее у страны? Важно, что люди уже не просят – они требуют перемен, - отметил политик. – Не впечатляет Россия и на мировой арене. По ровню качества жизни наша страна занимает 62 место. Это неприемлемо ни для страны, ни для людей. Говорить при этом, что мы мировая держава крайне неправильно».

Причем, в последние годы Россия явно отстает в развитии от других стран. Автор стратегии напоминает, что многие обещания властей прошлых лет не выполнены до сих пор, в том числе догнать Португалию и стать пятой экономикой мира. За 12 допандемийных лет в целом экономика мира выросла на 36%. В Индии – на 76%, Китая – в 2,1 раза, а в России – на смешные 8,5%.

По официальным данным за чертой бедности сегодня живут 19,6 млн россиян. Хотя, на самом деле, как считает Геннадий Семигин, эта цифра может составлять до 50 млн, так как многие получают зарплату чуть выше прожиточного минимума и уже не считаются бедными.

«На долю 10% наиболее богатых граждан приходится более 80% всего личного благосостояния россиян. Даже в «ковидном» 2020 году число долларовых миллионеров у нас увеличилось на 21%», - отметил политик.

ПРИМЕР ЯПОНИИ И АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ

Геннадий Семигин считает, что России нужен «национальный прорыв», позволяющий увеличивать ВВП на 5-10% в год. В пример он привёл Китай, Японию, Арабские Эмираты. Именно российский «национальный прорыв» должен стать той национальной идеей, которую уже десятки лет — после развала СССР — не могут найти различные политические силы.

Стратегия состоит из девяти срочных и 12 практических задач. Эксперт уверен, что срочные задачи можно было бы выполнить уже в ближайший год. Речь идет о проведении беспристрастной оценки состояния страны, проведении кадрово-управленческой реформы, изменении принципов управления на разных уровнях страны, создании Государственного экономического фонда для эффективного управления государственными предприятиями и Единого государственного социального фонда, который объединит Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования и Пенсионного фонда для проведения эффективной социальной политики в стране.

ТОП-3 СТРАТЕГИИ

Практические задачи выполнить возможно не так быстро. Но вполне осуществимо.

Расскажем о главных задачах стратегии.

Повышение доходов населения. Для этого Геннадий Семигин предлагает отменить пенсионную реформу, вернув прежний пенсионный возраст; ежегодно индексировать зарплаты в государственном секторе и стипендии (зарплаты и пенсии установить не меньше 31 тыс. рублей). Ежемесячно выплачивать россиянам Справедливый базовый доход в размере 10 тыс. рублей на семью, которые страна получает от эксплуатации стратегический собственности и природных богатств. Для каждого новорожденного на специальный счет начислять по 1 млн рублей, которым можно будет воспользоваться после 18-летия. Введение полноценной шкалы прогрессивного налога

Укрепление здоровья нации. Для этого планируется масштабная программа очистки воды, тотальная чистка всех водоемов; ревизия всех ГОСТов на продукты; поощрение здорового образа жизни и реанимация системы здравоохранения.

Снижение остроты жилищной проблемы. Для этого необходимо снизить стоимость земли и количество препонов для застройщиков, а также – ключевое! – ипотечных ставок до 1% годовых.

…Это если говорить коротко. На самом деле программа изложена гораздо детальнее и обширнее, вплоть до вопросов развития культуры. Документ уже сейчас представляет собой увесистую пачку бумаги толщиной с полпальца толщиной, что удивило многих пришедших на презентацию Стратегии экспертов

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Проще говоря, будущее России – новый социализм. Эта задача может объединить все патриотические силы страны. Сплотить людей для осуществления национального прорыва способна идеология патриотизма, объединяющая различные идеологические взгляды, течения и теории.

«Сегодня быть патриотом не только модно, но и дОлжно! Патриотично проявлять деятельную любовь к Родине, уважительно относиться к ее культуре, традициям, историческому прошлому, — резюмировал Семигин. — Россия должна стать страной №1 в мире. Только так у всех наших детей будет счастливое детство, у пожилых — достойная старость, а у нас — уверенность в завтрашнем дне в процветающей России, — подчеркнул автор Стратегии».

В заключении Геннадий Семигин обратился ко всем гражданам России — не зависимо от их идеологических предпочтений — поддержать создание общественно-политической коалиции и принять участие в обсуждении «Стратегии развития России».