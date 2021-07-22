Студенты назвали «Газпром нефть» в топ-5 лучших работодателей России

«Газпром нефть» вошла в число самых привлекательных компаний для работы молодых специалистов. По данным опроса более 19 тыс. учащихся российских вузов, проведенного международным агентством Universum, «Газпром нефть» называют в топ-5 лучших работодателей для студентов технических и естественно-научных специальностей.

В числе преимуществ работы в «Газпром нефти» студенты назвали современную корпоративную среду для профессионального роста молодых специалистов, эффективность бизнеса и успешность компании. Ежегодно стажировку в «Газпром нефти» проходят около тысячи студентов российских вузов и каждый третий после выпуска приходит на работу в компанию.

Помимо традиционных нефтяных профессий — инженеров и геологов — в команде компании все больше молодых программистов, дата-сайентистов и разработчиков.

В нефтянке IT-специалисты могут получить бесценный опыт работы в проектах с искусственным интеллектом, беспилотным транспортом, роботами и другими сквозными технологиями. По сути дела компания представляет возможность участвовать в развитии энергетики будущего.

Обратим внимание, что «Газпром нефть» два года подряд удерживает первое место среди лучших работодателей России по версии соискателей портала HeadHunter. Также в 2021 году компания стала единственным представителем своей отрасли в топ-10 рейтинга самых привлекательных работодателей для выпускников и студентов старших курсов по данным всероссийского исследования FutureToday, проведенного в 46 ведущих вузах страны.