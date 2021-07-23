«Пусть говорят» – 20 лет: битва костюмов и скандалов Дмитрия Борисова и Андрея Малахова

Андрей Малахов и Дмитрий Борисов, бывший и нынешний ведущие «Пусть говорят», работают в разных стилях. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Пусть говорят» - самое обсуждаемое ток-шоу в стране. И в эфире проект дольше конкурентов. Все началось 20 лет назад — 23 июля с выхода ток-шоу «Большая стирка». С 2001-го по 2004-й года Андрей Малахов вел ток-шоу «Большая стирка», его сменили в эфире на год – «Пять вечеров», с 2005-го ток-шоу переименовали в «Пусть говорят». Андрея Малахова в роли ведущего «Пусть говорят» в августе 2017-го года сменил Дмитрий Борисов.

Вспоминаем как менялся стиль ведущих «Пусть говорят».

Андрей Малахов, 2004 год

К концу «Большой стирки» Малахов нашел свой стиль – и на смену футболкам и водолазкам пришел бессменный костюм и галстук. Андрей начинает эксперименты с мужской тройкой – пробует носить жилеты. А вот галстуки пока еще скучные, как и костюмные ткани - не очень дорогие и предсказуемые. За широкими пиджаками звезда экрана скрывает свой пока еще не идеальный пресс.

В 2004 году Малахов скрывает фигуру за широкими пиджаками. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Андрей Малахов, 2009 год

С 2009 года у Андрея новый стиль — одевается дорого, шикарно. Фото — кадр программы «Пусть говорят», Первый канал.

Здесь произошел стильный перелом – перед нами новы Малахов. У него костюмы из «серьезных» (дорогих) тканей, удачные и смелые эксперименты с галстуками. Кажется, что у Андрея появились костюмы из кутюрных коллекций. Малахов стал не только самым стильным ведущим на ТВ, но еще и спортивным – ежедневные тренировки в спортзале обернулись идеальным прессом. Крой костюмов теперь подчеркивает подкачанную фигуру ведущего. В кармане пиджака появился фирменный малаховский «значок» - платок. Часы и оправа – дорогие, укладка и загар – согласно трендам года. В «Пусть говорят» стало появляться больше звездных историй. Тема самой обсуждаемой в 2009-м звучала так: «Судьба Дени: все решено». В студию «Пусть говорят» пришли Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, чтобы рассказать о борьбе за внука и сына. Орбакайте сражалась в суде с гражданским мужем за опеку над сыном Дени. Это интервью долго потом цитировали все СМИ.

2014 год, Андрей Малахов

В 2014 году в Лондоне с Юлей Барановской. Фото — кадр программы «Пусть говорят», Первый канал.

Эксклюзивное интервью, которое вышло в «Пусть говорят» в 2014-м году цитируют до сих пор, когда пишут о взаимоотношениях Юлии Барановской и Андрея Аршавина. Юлия Барановская в «Пусть говорят» впервые рассказала, как ее беременную с двумя малолетними детьми бросил знаменитый тогда футболист. К Юле в Лондон летал Андрей Малахов. Подводя итоги 2014-го года Андрей в авторской колонке глянцевого журнала написал об этом событии, как о главном интервью года: «Моя лондонская встреча с гражданской женой Андрея Аршавина Юлей Барановской состоялась в марте. Как жить, если ты узнала об измене любимого на шестом месяце беременности. Что делать, если трое детей постоянно задают вопросы: «Где папа?» К кому обратиться за помощью, если даже за квартиру платить нечем. Юля выстояла. Сегодня она отличная телеведущая на «Первом канале» и все чаще улыбается». С тех пор Малахов и Барановская близкие друзья.

Андрей так же как и Юлия никогда не носит «копии», он умеет миксовать вещи дорогих брендов с масс-маркетом. На интервью в Лондоне Андрей «как денди лондонский» одет. Впрочем, уже как всегда.

2017 год, Андрей Малахов

)В 2017-м году Малахов в студии с Дианой Шурыгиной. Первая часть программы набрала в YouTube 21,5 млн. просмотров. Фото — кадр программы «Пусть говорят», Первый канал.

На этом фото телеведущей с героиней «Пусть говорят» Дианой Шурыгиной. На сегодняшний день у программы с ее участием «Пусть говорят. В разгаре вечеринки. Часть 1» (Январь, 2017 год) на YouTube - 21,5 млн. просмотров. Это огромные цифры.

Что касается стиля ведущего, то начались эксперименты – с дорогим пиджаком Андрей носит на работе модные узкие джинсы любимого серого или чернильного цвета. Ну и найдена идеальная форма стрижки – такой она остается до сих пор.

2020 год, Дмитрий Борисов

В 2020 году Дмитрий Борисов одет, как главные модники в мире — проводит встречи в студии в жанре «без галстуков». Фото — кадр программы «Пусть говорят», Первый канал.

У Борисова свой стиль – все встречи в студии «Пусть говорят» он проводит «без галстуков». Вместо рубашек и галстуков у Дмитрия – водолазки, поло. Модные пиджаки он миксует с брюками. Отсутствие воротничка не влияет на работоспособность ведущего ток-шоу. Кстати, самые стильные мужчины планеты (например, Джордж Клуни, Джуд Лоу) тоже любят одеваться, как наш Дима на работу. Без галстука и рубашки стилисты чаще одобряют отказ от костюма в пользу непарных брюк и пиджака. Борисов так любит креативить.

На фото Дмитрий Борисов берет эксклюзивное интервью у Татьяны Власовой – жены Армена Джигарханяна. Кстати, именно Дмитрий Борисов взял первое интервью у самого Армена Борисовича, когда тот оказался в больнице, разводясь с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ведущий летал в США, чтобы записать эксклюзив с дочерью Любови Успенской.

2021 год, Дмитрий Борисов

В 2021 году Борисов выбирает клетку. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий стилю не изменяет. Любит клетку, серые, синие, бежевые – спокойные оттенки. Кажется, что его уютные водолазки помогают сглаживать конфликты в студии. В минувшем телесезоне на «Пусть говорят» было горячо: искали виновных в смерти Валентины Легкоступовой и дочери Владимира Конкина, разбирались с проблемами в семьях Зайцева, Баталовых. Первое интервью после смерти Бориса Грачевского его вдова дала Дмитрию Борисову. Помимо звездных проблем в студии «Пусть говорят» традиционно обсуждали и актуальные, социальные проблемы телезрителей.