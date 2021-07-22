В Англии испугались российского плавающего танка

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД» во время учений. Фото: Министерство обороны РФ

Великобритания опять в панике: оказывается Россия готовит бросок на Киев! Правда, почему-то хочет сделать это не самым кратчайшим путем, а зайти с моря. Такие измышления журналисты сделали после недавних испытаний танка «Спрут-СДМ1» на Черном море.

Как пишет газета Mirror, новый российский танк идеально подойдет для наступательных операций с моря и форсирования рек. И у издания нашелся источник в оборонном ведомстве Великобритании, который рассказал, где Москва якобы может применить свое новое супер-оружие:

- Есть подозрения, что Москва готовится показать силу в районе Черного моря. Также нельзя сбрасывать со счетов вероятно имеющиеся у Кремля планы по наступлению на Украину, для которого пригодится большое танковое соединение с возможностью десантирования, — делает внезапный вывод безымянный «источник».

Впрочем, некоторые читатели скептически отнеслись к идее морского вторжения на Украину. - Серьезно? Зачем же нападать со стороны моря, если гораздо легче просто атаковать через сухопутную границу длиной почти 2 тысячи километров", - спрашивает один из посетитель сайта газеты.

- О, посмотрите-ка, опять эти рассказы о красной угрозе, - пишет другой.

- Да Россия огромная страна с довольно маленькой армией о сравнению с ее размера , русские не такие тупые, войны не будет, - считает третий.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» только на прошлой неделе завершил первый этап государственных испытаний. А значит, ему предстоит еще немало тестов, в ходе которых надо будет подтвердить все заявленные возможности своей конструкции и вооружения.

Во время первого этапа морских испытаний танк показал высокие водоходные качества, а также подтвердил возможность транспортировки большими десантными судами. На втором этапе военная машина покажет работу самоходной противотанковой пушки 2С25, а также продемонстрирует эффективность применения данного вооружения во время штиля или сильных волн. Цикл государственных испытаний легкого плавающего танка планируется завершить в начале 2022 года.

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