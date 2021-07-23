Анеклоты: Киев потребовал компенсацию за газопровод «Сила Сибири», идущий в Китай в обход Украины

В самолете дико орал ребенок. Я никак не мог заснуть. Заказал виски, думал, что поможет. Но родители малыша запретили его поить.

* * *

Реакция иностранцев на конфеты «Птичье молоко»:

- У вас что, птиц доят?!

- Ха! У нас в России всех доят.

* * *

- А я свою беременную жену все время смешил, анекдоты ей постоянно рассказывал. А она мне говорила: «Ой, не смеши ради бога, а то ежика

рожу!»

- Ну и чем же дело кончилось?

- Да все в общем-то нормально… Кстати, ты не в курсе, чем кормят ежиков?

* * *

Если на детском горшке написать: «От благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.

* * *

Сейчас, конечно, полегче стало. Ты женщину в ресторан не водишь не потому, что нищеброд, а потому, что ты антипрививочник, борец за свободу выбора.

* * *

Цыганка нагадала, что у меня будет два мужа... Очень надеюсь, что первые три не в счет.

* * *

Велик и могуч русский язык. На великом можно написать многотомный роман, а на могучем за минуту передать его содержание.

* * *

- Купил дачу: домик и одна сотка земли.

- Так там же сажать и пахать негде будет.

- Вот поэтому и купил.

* * *

Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое ля за всю историю заведения.

* * *

Тем, кто не станет прививаться, включат отопление!

* * *

- В Германии подсчитали, что средний немец выпивает двести литров пива в год.

- Ха, у нас такие немцы в восьмом классе учатся!

* * *

Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу…

* * *

Новые магнитные последствия прививок: вчера у токаря Петровича под курткой прилипли к телу на его заводе после смены три килограмма гвоздей, а в магазине - две бутылки водки и палка колбасы.

* * *

Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...

* * *

Люся не любила долгие отношения, поэтому знакомилась только с мотоциклистами.