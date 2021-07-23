Анеклоты: Киев потребовал компенсацию за газопровод «Сила Сибири», идущий в Китай в обход Украины

В самолете дико орал ребенок. Я никак не мог заснуть. Заказал виски, думал, что поможет. Но родители малыша запретили его поить.
* * *
Реакция иностранцев на конфеты «Птичье молоко»:
- У вас что, птиц доят?!
- Ха! У нас в России всех доят.
* * *
- А я свою беременную жену все время смешил, анекдоты ей постоянно рассказывал. А она мне говорила: «Ой, не смеши ради бога, а то ежика
рожу!»
- Ну и чем же дело кончилось?
- Да все в общем-то нормально… Кстати, ты не в курсе, чем кормят ежиков?
* * *
Если на детском горшке написать: «От благодарных потомков», то выносить его будет гораздо веселее.
* * *
Сейчас, конечно, полегче стало. Ты женщину в ресторан не водишь не потому, что нищеброд, а потому, что ты антипрививочник, борец за свободу выбора.
* * *
Цыганка нагадала, что у меня будет два мужа... Очень надеюсь, что первые три не в счет.
* * *
Велик и могуч русский язык. На великом можно написать многотомный роман, а на могучем за минуту передать его содержание.
* * *
- Купил дачу: домик и одна сотка земли.
- Так там же сажать и пахать негде будет.
- Вот поэтому и купил.
* * *
Сантехник уронил на ногу раковину в консерватории и взял самое чистое ля за всю историю заведения.
* * *
Тем, кто не станет прививаться, включат отопление!
* * *
- В Германии подсчитали, что средний немец выпивает двести литров пива в год.
- Ха, у нас такие немцы в восьмом классе учатся!
* * *
Иногда я задумываюсь, что стало с людьми, которые спрашивали у меня дорогу…
* * *
Новые магнитные последствия прививок: вчера у токаря Петровича под курткой прилипли к телу на его заводе после смены три килограмма гвоздей, а в магазине - две бутылки водки и палка колбасы.
* * *
Хожу, как нищий, в целых джинсах, а на рванину денег нет...
* * *
Люся не любила долгие отношения, поэтому знакомилась только с мотоциклистами.