В списке - 50 тысяч имен: За президентами и миллиардерами следили через их смартфоны

Шпионскую программу Pegasus, как теперь божится её автор NSO Group, продавали только правительствам и спецслужбам. Фото: Shutterstock

В мире грандиозный шпионский скандал. В списке объектов слежки 50 тысяч человек: президенты, министры, олигархи, независимые журналисты… И — вы не поверите — Россия тут совершенно ни при чем. Даже в самых русофобских западных изданиях, где из Москвы исправно лепят новую Империю зла, нет ничего про роль «русских хакеров» в этой истории. Тем она удивительней.

ДОСТУП КО ВСЕМУ

Началось все с журналистского расследования, которое уже называют самым важным, что случилось в 2021 году. Акулы пера разбирались в делах компании NSO Group, созданной выходцами из армии обороны Израиля и Моссада. Она разработала специальную программу для слежкой за террористами, опасными преступниками и прочими неприятными личностями.

Программа, получившая название Pegasus, - это по сути вирус, который пробирается в смартфоны или компьютеры и передает кому надо данные о переписке, звонках, фотографиях, местоположении устройства. А еще он может включать и выключать камеру и микрофон без ведома хозяина гаджета.

- Это, вероятно, самая агрессивная шпионская программа в мире, - говорит журналист-расследователь британской The Guardian Дэвид Пегг. - Достаточно одного смс-сообщения, чтобы она проникла в устройство, а обнаружить его на смартфоне очень сложно.

Pegasus, как теперь божится NSO Group, продавали только правительствам и спецслужбам. Казалось бы, что тут может пойти не так.

Конечно, программа «утекла» тем, кому она предназначена не была.

ПРЕЗИДЕНТЫ И МИЛЛИАРДЕРЫ

Самой высокопоставленной жертвой Pegasus стал президент Франции Эммануэль Макрон. И это при том, что за его гаджетами, как и в случае с любым другим главой государства, присматривает контрразведка. Сейчас в Париже настоящая паника, ведь вирус, вероятно, был и в смартфонах бывшего премьер-министра, а также 14 действующих министров. Спецслужбы Пятой республики срочно запустили собственное расследование

Как бы то ни было, после разразившегося скандала, Макрон созвал совет нацбезопасности (где и поручил во всем разобраться) и решил сменить аппарат и телефонный номер. От греха подальше.

Кроме Макрона в списках потенциальных жертв Pegasus фигурируют президенты ЮАР и Ирака, король Марокко, богатейший человек планеты Джефф Безос, основатель Telegram россиянин Павел Дуров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: REUTERS

В чем опасность такой программы в неправильных руках, показала история мексиканского журналиста Сесилио Пинедо Бирто. В стране, некоторые районы которой втихую контролируют накрокартели, а другие районы контролируют открыто, Бирто взялся расследовать связи властей своего родного штата Герреро с торговцами дурью. Разумеется, ни тем, ни другим такой настойчивый интерес не понравился. И вот, когда журналист ждал, пока его машину обслужат на автомойке, к нему подъехали двое мужчин на мотоцикле. В результате — очередное для Мексики убийство журналиста, которое, скорее всего, так и останется не раскрытым.

При чем тут Pegasus? В той самой базе данных из 50 тысяч имен, был и Сесилио Пинедо Бирто. Причем внесли его туда за несколько недель до убийства. Стало быть, послушали, что известно журналисту, а потом решили его ликвидировать.

Кстати, Мексика — главный покупатель шпионской программы. Из 50 тысяч ее целей 15 — именно из этой страны. Также Pegasus пользуется спросом в Индии, Саудовской Аравии, Марокко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Компания NSO Group выпустила в ответ на журналистское расследование пространное заявление.

- Когда случается ДТП, вы не вините производителя автомобилей, вы вините пьяного водителя, - отмечается в тексте.

Но помимо этих философствований, там есть и данные, которые ставят под сомнение все расследование. Во-первых, NSO Group утверждает, что такого перечня людей, за которыми велась слежка, просто не существует: производитель Pegasus не требует у своих клиентов данные, как они используют цифрового шпиона.

- Кроме того, у наших клиентов самое больше 100 целей. То есть 50 тысяч объектов не наберется даже с самого запуска Pegasus, - заявил официальный представитель израильской компании.

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