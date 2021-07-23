Российские самолеты будущего на МАКС-2021: истребитель "Шах и мат" и летающая субмарина

«Хорошие сапоги, надо брать», - думают зарубежные делегации и охотно подписывают контракты на поставку новых самолетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в первый день, когда на авиасалон пускали только официальные делегации, аэродром посетили более 7 тысяч человек. В бизнес-дни ручейки проходящих через КПП аэродрома превратились в реки. С сегодняшнего дня, когда двери открыты любому, они грозят стать бурлящими потоками. Корреспондент «КП» посетил авиасалон МАКС-2021, так что благодаря нашей схеме и советам вы сможете сэкономить время и, возможно, деньги.

НОВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ

Конечно, главной сенсацией авиасалона стал представленный в первый день легкий тактический истребитель Checkmate («Шах и мат»). Это младший брат нашей главной военной авиационной разработки - Су-57, даже индекс у него будет, скорее всего, зеркальный - Су-75.

Главной сенсацией авиасалона стал легкий тактический истребитель Checkmate («Шах и мат»), он же Су-75. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Checkmate - это даже не самолет, а скорее платформа, на ее базе будут созданы новые истребители. Разработчики обещают, что машина превзойдет своих главных конкурентов - американский F-35, французский Rafale и шведский Gripen. Правда, наш истребитель дешевле.

Для презентации Checkmate на МАКСе оборудован специальный павильон.

МС-21-310 - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, ПАССАЖИРСКИЙ, НАШ

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, главную надежду нашего гражданского авиапрома, уже представляли на МАКСе два года назад.

В этот раз он тоже в списке новинок. И неудивительно - машину постоянно модернизируют, замещают импортные узлы отечественными. В прошлый раз он взлетал тут с американским двигателем, а сегодня новую модификацию МС-21-310 тянет в небо наш ПД-14 - двигатель нового поколения, основанный на российских технологиях.

Пара самолетов МС-21-310 на воздушных просторах авиасалона МАКС 2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более того, этот самолет и через два года тоже будет новинкой: в 2023 году он должен взлететь с полностью композитными отечественными крыльями. Первую их партию уже доставили на авиазавод в Иркутск.

Вообще МС-21 можно назвать флагманом импортозамещения: более 80 процентов его комплектующих производится в России.

ХОТЬ АСФАЛЬТ, ХОТЬ ГРУНТОВКА

Еще премьеры МАКС-2021 - легкий военно-транспортный самолет Ил-112В и его родной гражданский брат Ил-114-300. Это машины нового поколения, идеальные для региональных перевозок. Они могут взлетать и приземляться на небольших аэродромах с бетонным, асфальтовым и даже грунтовым покрытием. И на военном транспорте, и на гражданском стоит российский двигатель ТВ7-117СТ.

Пассажирский самолет Ил-114-300 в небе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Правда, армейскую версию на МАКСе не покажут, зато пытливый зритель может вдоволь насладиться гражданской модификацией - Ил-114. Этот лайнер может взять на борт до 68 пассажиров, его скорость - 500 км/час, а дальность полета - 1900 км.

НА РЕАКТИВНОЙ ТЯГЕ И ПОРШНЯХ

Гвоздь авиасалона для любого зрителя - конечно же, летная программа. Самолеты в небе будут радовать посетителей и жителей окрестных районов каждый день. Легендарные «Русские витязи» - единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-35С и Су-30СМ. Будут и «Стрижи» на МиГ-29, и «Соколы России» на Су-27 и «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н и Ка-52.

А еще сюрприз для любителей малой авиации - пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах. В ее составе выступают спортсмены - призеры чемпионатов России и мира по высшему пилотажу. Они выполняют спортивные и художественные фигуры на шести самолетах Як-52 и Як-54.

Пилотажная группа «Первый полет» в воздухе. Фото: vk.com/firstflight

Будут и одиночки - Су-57, МС-21, Ил-114-300, МиГ-35 и многие другие. Расписание летной программы верстается отдельно на каждый день, его перед поездкой можно посмотреть на официальном сайте авиасалона (aviasalon.com).

ПОЛЕТИМ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И ВОДОРОДЕ

Новинкой МАКС-2021 станет летающая лаборатория с гибридной силовой установкой.

Что это за зверь?

О, это самый настоящий взгляд в будущее, ведь, по мнению большинства специалистов, будущее авиации как раз в создании гибридных или полностью электрических двигателей. А почему нет? Беспилотники на электротяге уже могут держаться в воздухе часами. Теперь ученые работают над тем, чтобы пилотируемые электро- и гибридные самолеты могли поднять в воздух внушительный груз. В этом им и помогает летающая лаборатория со сверхпроводящим электрическим авиадвигателем.

Как говорят конструкторы, следующим этапом разработок должно стать водородное топливо. Так что в перспективе эта лаборатория получит криогенную систему хранения водорода, водородный двигатель.

МАЛ ДА УДАЛ

Малая авиация традиционно собирает на МАКСе массу зрителей. И в этом году особенно есть на что посмотреть.

Например, проект самолета «Партизан», который представляет Фонд перспективных исследований. Он способен подняться в воздух с площадки размером всего 50 на 50 метров.

Название родилось из его возможности доставлять грузы на небольшую почти необорудованную площадку - ох как пригодился бы такой самолет во время Великой Отечественной! Дальность полета «Партизана» - около 1000 километров при скорости 250 километров в час. Первый взлет намечен на 2022 год.

«Байкал» - замена устаревшим кукурузникам.

Свой первый полет в этом году должен совершить и легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал». Эта машина должна сменить ветерана Ан-2 и тем самым возродить малую авиацию России. У «Байкала» габариты меньше, чем у кукурузника, скорость больше, и он может дольше лететь без дозаправки. Все это поможет ему сделать ближе труднодоступные регионы.

ЛЕТАЮЩАЯ СУБМАРИНА

Беспилотный автожир GY-500, образец которого представляет на МАКСе Научно-инженерная компания (НИК), чем-то напоминает летающую подводную лодку. Наверное, потому что у этого аппарата есть рубка, хоть и без перископа, как у субмарин. Правда, в ней не летчики, а аппаратура, способная их заменить. Интеллектуальная система управления может переправить это транспортное средство из точки А в точку Б в автоматическом режиме. Разработчики обещают, что перевозить от сможет до 200 кг груза.

GY-500 будет демонстрироваться на статической стоянке в разделе «Малая авиация на МАКС-2021». Фото: aviasalon.com

ВНИМАНИЕ!

На ПЦР-тест - 48 часов

Пандемия внесла коррективы в правила посещения авиасалона. Любой зритель должен иметь при себе удостоверение личности и документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. То есть либо ПЦР-тест, либо QR-код. Да-да, они тоже работают.

Но обратите внимание, что если вы едете с ПЦР, то он должен быть сделан не больше чем за двое суток до посещения Жуковского. Не 72 часа, как мы успели привыкнуть, а 48 (!) - такое правило ввели власти Московской области.

Впрочем, организаторы договорились с некоторыми лабораториями о специальных условиях и спеццене, если вы приходите сдавать анализы с билетом. Их полный список на сайте организаторов.

Мы позвонили в одну из этих лабораторий. Действительно, гостям авиасалона есть скидка 20 процентов. Но результаты обычного теста будут готовы через двое суток, то есть выполнить правило 48 часов практически невозможно. Впрочем, можно сдать экспресс-анализ в лаборатории в Жуковском. Это дороже, но скидка тоже предоставляется. Результаты будут готовы через 5 часов.

- То есть надо приехать к 10 утра, сдать тест и ждать примерно до 15 часов, а потом идти на МАКС? - спросили мы. Даже по телефону чувствовалось, как девушка на том конце развела руками.

Зато с QR-кодом, подтверждающим наличие прививки, вы король. Показал на КПП, и ходи где хочешь.

Важно!

Посетителям до 18 лет никаких тестов сдавать не нужно. Об этом заявил заместитель гендиректора компании «Авиасалон» Владимир Советкин.

План МАКСа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как добраться

Организаторы настоятельно рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Тем более что логистика тут очень простая: на МАКС-2021 можно добраться на электричке от Казанского вокзала либо до платформы Отдых, либо - Есенинская. А там уже вас подберет бесплатный автобус и привезет напрямую к выставочному комплексу.

На личном авто потребуются автопропуск и парковочный талон. Маршруты проходят по Новорязанскому шоссе (тут только легковой транспорт) и по Егорьевскому шоссе - можно и на автобусе.

Если вы не купили парковочный талон и не получили автопропуск, в Жуковский лучше даже не соваться. Вас не пустят даже в город. К тому же в этом году из-за ремонта Новорязанского шоссе не будет перехватывающей парковки в аэропорту «Быково».

Но если без «железного коня» никак, то парковка на автостоянках № 7 и № 3 (см. схему) обойдется в 3000 рублей, а на стоянке № 2 - в 4000 рублей. Чтобы получить парковочный талон и автопропуск, нужно обязательно приехать в кассу в Москве или Жуковском (адреса см. выше), либо заказать курьерскую доставку.

Парковочный талон дает право парковки на выбранном участке. А автопропуск прилагается к нему бесплатно, он дает право на проезд по городу Жуковский. При этом автопропуска выдаются трех цветов - красного, зеленого и желтого. В зависимости от цвета будет доступен один из маршрутов движения (см. схему).

Как добраться на авто. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО!

Купил билет, распечатал - и все

Если вы до сих пор не купили билет на МАКС, то теперь он обойдется вам в 1000 рублей (до 18 июля он стоил 800 руб.). Приобрести «проходку» можно онлайн у официального партнера МАКС - сайта parter.ru. Оплатил на сайте, распечатал билет - и все. Главное, не забыть с собой паспорт .

Впрочем, можно купить билет и в кассе:

г. Москва, Ленинградский проспект, 31А (ТЦ «Монарх», м. «Динамо» - ежедневно с 10.00 до 21.00);

г. Жуковский, улица Жуковского, 9 (туристическое агентство «Мон Блан»), с 10.30 до 19.00, суббота и воскресенье - выходной. Оплата наличными).

Дети до 14 лет могут проходить вместе с родителями бесплатно. Главное - иметь при себе документы, подтверждающие родство.

Про-питание

На территории масса палаток фастфуда, цены в них примерно одинаковые.

Хот-доги, гамбургеры, сэндвичи - 300 - 400 руб. Кофе - 150 рублей, бутылка воды - 100 руб.

Зато мороженое вполне демократично - 70 рублей за маленький вафельный стаканчик (тот самый, который каждый раз покупает себе Владимир Путин).

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