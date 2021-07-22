Игры коррупционеров: «Не для того они воруют, чтобы прятать!»

Роскошные интерьеры особняка бывшего главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова.

ВСЯ МЕСТНАЯ ЭЛИТА БЫЛА НА ЭТОМ УНИТАЗЕ

Владимир Ворсобин, политический обозреватель «КП»:

- Вокруг задержания начальника ставропольского ГИБДД Сафонова странный шум. Вот думаю - если бы в его доме не нашлось золотых унитазов, может общество и не заметило бы ареста?

Кирилл Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета:

- Даже не роскошь в доме гаишника «убивает». Заметьте, сколько людей вовлечено в это дело (под следствием три десятка человек – РЕД.) Ведь российская коррупция – не мелкий взяточник. Это серьезный бизнес. На протяжении 90-х годов сформировались элита, философия коррупционных отношений. Теперь идет их демонтаж.

Есть уже в России «чистые» регионы, есть губернаторы, которые про бизнес и не про коррупцию. Их пока не так много. Но борьба с коррупцией ведется. Пока не будет ужесточения уголовного законодательства, пока коррупция не будет приравнена к измене Родине, будем «любоваться» «хорошавинскими» ручками и золотыми унитазами.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Ворсобин:

- Вы говорите, есть «чистые» регионы... Но арестованному «гаишнику» покровительствовал его начальник - глава краевой полиции Сергей Щеткин (уволен сразу после ареста Сафонова). Этот Щеткин до Ставрополя служил в Пензе при губернаторе Белозерцеве, который построил там крепкое семейное ОПГ и хранил у себя в особняке полмиллиарда рублей.

То есть, Щеткин проворонил вора-губернатора, но его поощряют – переводят в богатый Ставрополь, где он пишет хорошую характеристику гаишнику Сафонову. И это борьба с коррупцией?!

Кабанов:

- В отличие от конца 90-х – начала 2000-х, у нас садятся целыми группами. А по поводу этих назначений надо предъявлять претензии всем — особенно проверяющим, которые, возможно, ходил на эти золотые унитазы. Дом построить за пять минут невозможно. Все видели и знали, что строится.

Ворсобин:

- Вся ставропольская элита, простите, могла бывать на этом унитазе.

Кабанов:

- Мы давно предлагаем ввести персональную ответственность для сотрудников органов - даже если человек сам не брал взятки, но не сообщил о преступлении, должен быть уволен. Нужно провести проверку тех, кто проверял полковника ГИБДД из Ставрополя...

А про назначение из Пензы в Ставрополь Щеткина - при нормальной системе ему можно было бы предъявить - как он «упустил» пензенского губернатора. Но возможно, он сообщал наверх: «губернатор – вор»? И для его ареста, как говорят в таких случаях, просто не хватило политической воли. Я говорю: минуточку, президент сказал: «сажать». Какие еще нужные приказы и воля? Это все игра коррумпированной элиты. Что дискредитирует власть в целом. И честным оперативникам, которые вели эти посадки, им тоже ненавистна вся эта история. Они понимают, что тоже дискредитированы.

Игорь Минтусов, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М»:

- Очень интересно, кто из должностных лиц ходил в этот прелестный особняк. Задать бы им вопрос: «Вы знаете бывшего главу ГИБДД края, были ли вы у него в гостях? Вам не приходила в голову мысль, откуда это все? Либо вы смотрели в сторону, пили чай и об этом не думали?» Просто интересно, что эти люди, ответят.

И еще - какую сумму задекларировал арестованный полковник ГИБДД, и какая стоимость этого особняка? Насколько цифры совпадают? Почему на это закрывали глаза?

В особняке Алексея Сафонова, нынче задержанного за получение взяток.

ЛОББИ «НЕОБЪЯСНЕННОГО ОБОГАЩЕНИЯ»

Ворсобин:

- Почему Россия так упорно не ратифицируют 20-ю статью ООН по противодействию коррупции? Там же прямо сказано: если стоимость имущества не объясняется доходами, значит - виновен!

Кабанов:

- Вас ввели в заблуждение. В рамках правительственного экспертного совета мы разбирали ситуацию. Россия ратифицировала 20-ю статью.

Ворсобин:

- Не полностью.

Кабанов:

- Ратифицировали не полностью, как и многие страны. Мы не стали криминализировать эту статью из-за презумпции невиновности. У нас нет уголовной ответственности за «необъясненное» обогащение. Зато у нас чиновника за нарушения в декларации увольняют, имущество изымают. За прошлый год на несколько десятков миллиардов рублей.

Экс-начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов, задержанный по подозрению в получении взяток на 19 млн рублей, в зале городского суда. Фото: Елена Березина/ТАСС

Минтусов:

- Думаю, наши законодатели, когда дело касается их личных интересов, очень осторожны. Они не переходят грани и боятся принять закон, который начнет реально угрожать их доходам. Поэтому большие группы чиновников (которые высоко коррумпированы) лоббируют принятие самых мягких вариантов антикоррупционных законов. Либо эти законы просто снимаются с рассмотрения. Думаю, это и произошло с «недорафикацией» 20-й статьи.

«ТАК У НАС ЧИНОВНИКОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ»

Алексей Федяров, писатель, в прошлом зампрокурора Новочебоксарска, начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры Чувашии:

- Все сейчас говорят о золотых унитазах, о безвкусной роскоши «гаишника», словно, если бы этот дом проектировала Заха Хадид (мировая знаменитость в архитектуре), а интерьер разрабатывали лучшие скандинавские минималисты, это бы меняло дело. ГИБДД – для следствия всегда расходный материал. Его никому не жалко. Поэтому гаишников сажают, их золотые унитазы показывают по телевизору. Но есть еще начальники наркоконтроля, прокуратуры, спецслужб (чьи дома Заха Хадид, возможно, и проектировала). Или давайте вспомним - когда в последний раз случался арест судьи арбитражного суда, например? Или кассационного суда? Почему они неприкасаемые? Они ездят на «Бентли». А сотрудники управление экономической безопасности и противодействия коррупции – ездят на «Рэнж Роверах» за 20 миллионов рублей. Вы видели стоянку у следственного комитета? На каких автомобилях туда подъезжают сотрудники?

Если бы система обязывала каждого чиновника отчитаться, она бы у каждого из них интересовалась – братан, скажи, как ты приобрел дом на Рублевке?

Бывший главный гаишник Ставрополья любил роскошь.

Ворсобин:

- Они скажут – вот декларация.

Федяров:

- В декларациях этих усадеб нет, они на маму и тетю записаны. Или в аренде. Кстати, это сейчас очень модно – арендуются дома на Рублевке и живут в них разные полковники с генералами – это для них абсолютно нормальная практика. Сейчас в налоговой службе зреет идея: показал ты расходы – купил что-то, к тебе приходят и спрашивают – откуда ты это взял? Это давно должно быть на автомате.

Ворсобин:

- Почему этого до сих пор нет?

Федяров:

- Потому что тогда у нас чиновников не останется. Работать-то будет некому. Только мелкое чиновничество. Змей укусил себя за хвост и крутится, крутится. Казалось, нужно взять и отрезать хвост, чтобы змей снова развернулся, но не получится. Так и будут страдать...

Ворсобин:

- Говорят, нам с 90-х годов достались такие Авгиевы конюшни, что коррупцию приходится побеждать постепенно.

Федяров:

- Я служил в прокуратуре и в следствии с 1996-го по 2007-й год, я расследовал коррупционные преступления, и видел, как жили судьи, прокуроры и начальники МВД в конце 90-х. Это жалкие мелкие воришки по сравнению с их современными коллегами. Посмотрите, как живут прокуроры и начальники ГИБДД наших южных городов. Мне кажется, им даже известные олигархи могли бы позавидовать.

В своем нескромном быту Сафонов предпочитал окружать себя золотом.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Не купи тачку лучше, чем у босса

Арсен Даллаян, директор Российского поведенческого Департамента, эксперт психологии поведения потребителей:

- Тем, кто шокирован дворцом начальника ГИБДД, хочу успокоить – это не проявление российского менталитета, как начали писать в соцсетях. Этот феномен называется «Черный шик». Распространен у рэпперов, богатых афроамериканцев, которые как елки увешены золотом. Это обыкновенное человеческое свойство – хвастаться.

Ворсобин:

- Хвастаться воровством? Им бы наоборот это прятать…

Даллакян:

- Украли, чтобы прятать, что ли? Не-е-ет! Во-первых, они не единственные, таких много. И эти парни в системе. К ним ходят в гости такие же, как они, и, может быть, покруче. Более того, когда шеф и его сотрудник сидят на одной коррупционной схеме, то последний не имеет права купить машину лучше, чем босс. А тот не имеет права хуже, чем у подчиненного. Иначе в своей иерархии уважения они теряют лицо.

Ворсобин:

- Как в сицилийской мафии - купи тачку похуже, иначе босс тебя пристрелит?

Даллакян:

- Иерархия – она и у обезьян иерархия. Естественный способ выживания внутри замкнутой системы. Золотые унитазы, другая безвкусица - самый простой способ показать дороговизну. Стильное делать сложно. Надо вникать, понимать... А тут - закрасил в золото – и все, уже на подкорке, что дорого.

Ворсобин:

- А если нашей управленческой элите просто не хватает образования? И что еще хуже – интеллекта?

Даллакян:

- Вкус точно не связан с интеллектом. Кстати, и профессиональные способности не связаны с интеллектуальными. Часто не нужно быть интеллектуалом, чтобы правильно выполнять свою функцию. А в силовых органах, кстати, это выражено ярче всего...

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