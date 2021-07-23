Китай отверг план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения коронавируса

По словам Исиня, планы ВОЗ и расставленные в них приоритеты вызывают удивление и возмущение Фото: REUTERS

Минздрав Китая отказал ученым Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в проведении второго этапа расследования происхождения коронавируса и аудите китайских лабораторий. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель китайского Министерства здравоохранения Цзэн Исинь.

По словам Исиня, планы ВОЗ и расставленные в них приоритеты вызывают удивление и возмущение:

– Если честно, то когда я впервые увидел план ВОЗ по второму этапу расследования происхождения вируса, я был очень удивлен. В этом плане гипотеза о нарушении Китаем лабораторных процедур и последующей утечке выведена в разряд приоритетов. С этого момента неуважение к здравому смыслу и высокомерие по отношению к науке в этом плане только нарастают.

По мнению представителя Минздрава КНР, сотрудникам ВОЗ стоит заняться делом и исследовать вопрос с применением научных методов, а не под влиянием политического давления, сообщает bbc.

После проведения первого этапа расследования ученые пришли к выводу, что коронавирус, скорее всего, имеет естественное происхождение, не связанное с утечкой из лаборатории, однако, каким именно образом он появился – до сих пор не ясно.

Тот факт, что расследование ВОЗ проводилось под неусыпным контролем со стороны китайских ученых, дал возможность желающим поставить под сомнение выводы экспертов ВОЗ.

В середине мая около 20 видных научных деятелей в журнале Science опубликовали открытое письмо, в котором призвали к проведению качественного и независимого расследования происхождения пандемии.

«Надлежащее расследование должно быть прозрачным, объективным, основанным на объективных данных, проведенным с учетом обширного опыта чтобы свести к минимуму влияние конфликта интересов. Как учреждениям общественного здравоохранения, так и исследовательским лабораториям необходимо сделать свои записи общедоступными. Исследователи должны задокументировать достоверность и происхождение данных, на основе которых проводился анализ и сделаны выводы, чтобы результаты анализа могли быть воспроизведены независимыми экспертами», – говорится в письме.