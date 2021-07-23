Американские конгрессмены призвали Байдена изменить дату визита Зеленского

Белый дом перенес визит с июля на августовские каникулы Фото: REUTERS

Представители Конгресса США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой изменить дату визита в Вашингтон Владимира Зеленского. По мнению конгрессменов, дата приезда украинского лидера выбрана крайне неудачно.

Все дело в том, что 30 августа, в день, когда состоится запланированная встреча двух президентов в Белом доме, Конгресс США будет в полном составе находиться на каникулах, что затруднит или сделает вовсе невозможными встречи Зеленского с конгрессменами.

«Мне не нравится такое время. Мы направили письма президенту Байдену, с просьбой изменить дату встречи, чтобы члены Конгресса были здесь, в Вашингтоне, в одно время. Я надеюсь, что президент это рассмотрит. Знаю, что он очень занят – это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно, что позволит нам провести надлежащий диалог с украинским президентом», – заявила член Конгресса Марси Каптур.

Республиканец Тед Круз, не упускающий возможности сказать какую-нибудь колкость в адрес Джо Байдена, тоже выступил против указанной даты визита, о чем написал на своей странице в Twitter:

– Белый дом перенес визит с июля на августовские каникулы. Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе выступают против капитуляции Байдена перед Путиным по «Северному потоку-2». Вероятно, это просто совпадение.

Впрочем, пользователи соцсети резонно заметили сенатору, что если уж ему так хочется пообщаться с украинским президентом – никто не мешает ему остаться в Вашингтоне на время приезда Зеленского.

– Ничто не мешает Теду работать в августе.

– Вы могли бы прилететь на пару дней и встретиться с обоими президентами.

– Крузу как всегда нужна лишь тема для разговора.