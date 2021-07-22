Руководство ОНФ поддержало идею субсидирования школ в малых городах

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева во время рабочего посещения Уфы сообщила, что программу субсидирования сельских школ необходимо распространить и на образовательные учреждения в небольших городах. Речь идет о развитии программы «Спорт-субсидия», которая действует в России с 2014 года. Министр образования Башкортостана Айбулат Хажин попросил Елену Шмелеву помочь в распространении этой инициативы на более широкий круг учреждений.

«Будем собирать все предложения в народную программу «Единой России». В ОНФ мы открыли целый портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса. Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе», - отметила Елена Шмелева.

По словам руководителя «Сириус», система образования должна быть непрерывной.

«Это помогает раскрывать потенциал каждого ребенка, его таланты. Дети выбирают модель поведения, образ мыслей, который формируется как родителями, так и педагогами: в детском саду, школе, вузе», - пояснила педагог.

Напомним, ранее вопрос разработки комплексного подхода к поддержке региональных вузов и школ президент России Владимир Путин неоднократно называл одним из приоритетных. На Съезде «Единой России» 19 июня по предложению главы государства Елена Шмелева была включена в первую пятерку списка партии.