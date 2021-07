Сергей Лавров: «Запад пытается создать вокруг России «санитарный кордон»

Сергей Лавров выступил на вебинаре «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы» Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в пятницу 23 июля на вебинаре «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы», который прошел на площадке «Единой России». «Комсомольская правда» выбрала главные высказывания министра.

- На Западе никто не делает секрета из планов относительно нашей страны. Там работают политтехнологи, которые хотят расшатать внутриполитическую стабильность, для чего прибегают к широкому набору нечистоплотных инструментов, в том числе подложным фактам и бездоказательным обвинениям. Это и по Навальному, и по малайзийскому «Боингу», и по Скрипалям и по многому другому.

- Главная их задача – сформировать вокруг России пояс нестабильности. Наши братские народы, ближайших наших соседей принуждают делать выбор, либо они с Россией, либо с Западом. План весьма прозрачный: окружить нашу страну своеобразным санитарным кордоном. Да еще и извлекать выгоду из решающего влияния на развитие пограничных с нами стран.

- Правда, чтобы создать такой «кордон», Западу приходится поступаться собственными принципами. Ведь они закрывают глаза на поведение своих подопечных: Украины, Прибалтийских республик. Для государств, которые декларируют уважение прав человека, для великой европейской цивилизации это просто стыдно.

- Москва не собирается ни скатываться к самоизоляции, но выступать с открытой конфронтацией. Руководство страны не допустит втягивания нас в новую дорогую гонку вооружений. У нас уже есть все необходимое, для защиты суверенитета. Москва выучила уроки 1980-х и начала 1990-х, когда наши уступки расценили как слабость. Это наши «партнеры» умеют делать отлично: прикарманивать любые уступки и требовать все больше и больше. Поэтому мы будем проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику.

- Россия открыта для переговоров о взаимном признании вакцин от коронавируса, взаимном признании сертификатов. Но пока не было ни одного обращения от стран Запада с просьбой зарегистрировать у нас свою вакцину.

- Надеюсь, никому в Афганистане на придет в голову испытать договор ОДКБ в действии.

- На Олимпиаде теперь не команда России, мы теперь называемся ROC (Олимпийский комитет России). Я уже видел остроумные мемы, позаимствованы слова из американской песни We Will Rock You – мы вас разгромим. Если такую аббревиатуру нам одобрили, значит, это дополнительно обязывает побеждать.