На 70-м году жизни в Москве скончался контр-адмирал Владимир Иванович Богдашин

Скончался контр-адмирал Владимир Богдашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В тот день сторожевой корабль Черноморского флота «Беззаветный», которым командовал Богдашин, сильно "пободал" американский крейсер «Йорктаун», который на 7 миль вторгся в советские территориальные воды. Такой дерзкой выходки перепугавшиеся американцы не ждали - небольшой сторожевик долбил стальные борта огромного корабля до тех пор, пока не вытолкал нарушителя в нейтральные воды. Этот случай стал еще одной позорной страницей в истории ВМС США. Ставшие свидетелями тех событий американские моряки до сих пор вспоминают о них с содроганием. Еще бы! Экипаж был в шоке. Командира побитого «Йорктауна» сняли. Американский сенат на полгода заморозил финансирование всех разведпоходов 6-го флота США в районах Средиземного и Черного морей. После этого натовские корабли ближе, чем на 120 миль, к нашим берегам не подходили.

Ну а как отреагировали тогда в Кремле на мужественный поступок Богдашина и его экипажа? А никак. Не хотели "портить отношения" с США. И лишь через год, когда Богдашин учился в Военно-морской академии, ему вручили орден Красной Звезды. «Мы знаем, за что, - сказал начальник факультета. - Но здесь написано «за освоение новой техники». Это было как насмешка над Офицером.

У него однажды спросили:

- Обидно не было?

Он ответил:

- Знаете, я люблю руководителей, которые держат свое слово. Если ты поставил задачу дать жесткий отпор, то потом не переводи стрелки в угоду большой политике и уж тем более даже думать не смей о наказании за исполнение приказа!

Вот таким был Богдашин. Его хорошо помнит российский ВМФ, в том числе, разумеется, и Черноморский флот.

Контр-адмирал оставил на вечную память военным морякам пример того, как надо беречь священные рубежи Родины. Недавний случай с эсминцем Великобритании, залезшим в российские территориальные воды у Крыма и выдворенный из них, говорит о том, что Богдашины по-прежнему в строю...

Прощайте, Товарищ Адмирал...