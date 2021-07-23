Дмитрий Песков - о раскрытии нарушений в ГИБДД Ставрополья: Это - последовательная борьба с коррупцией, в том числе - в системе МВД

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич! После того, что произошло в ГИБДД Ставрополья, не планируется ли укрепление руководства, как обычно говорят, в МВД России?

- Последовательная борьба с коррупцией, в том числе, и в рядах правоохранителей, она, действительно, последовательная.

Это никоим образом не кампанейщина. Это - последовательные действия, которые ведутся из года в год. Эффективность этой работы повышается.

- Как в Кремле оценивают то обстоятельство, что вот эти уродливые факты раскрыл не один из известных депутатов Госдумы (который сообщил об этом), а - все-таки Управление собственной безопасности МВД России?

- Я не понял вопрос. Если я не ошибаюсь, все-таки в функции депутата Госдумы расследование или работа по расследованию, или оперативно-розыскные мероприятия не входят. Я сути вопроса не понял.

- Короче, что - сами милиционеры обнаружили это все безобразие? Ну, может быть, только с опозданием?

- И? Вопрос в чем?

- Как вы оцениваете, что это не общественность вывела на свет, а что это - внутри, сами?

- Как лишнее подтверждение того, что ведется работа по борьбе с коррупцией.

- Спасибо.

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