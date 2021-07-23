Что общего у коммуниста Павла Грудинина с Павликом Морозовым?

Как кандидат в Госдуму, по закону "О выборах депутатов", Грудинин не имеет права пользоваться "иностранными инструментами" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шел на эту пресс-конференцию с чувством какого-то дежавю. И даже на самом мероприятии чувство это не оставляло ни на минуту. Смотрел на строгие лица адвокатов экс-супруги коммуниста Павла Грудинина Ирины Дмитрия Мальбина и Артема Игнатенко, а перед глазами всплывала картинка из книги "Павлик Морозов", где расстрельная "тройка" ОГПУ приговаривает кулака Трофима Морозова.

История, кто не читал, случилась тогда довольно бытовая: в голодный 1932 год первая жена Трофима Татьяна пыталась шантажировать главу семейства, который, став председателем сельсовета, завел новую семью, чтобы прокормить 13-летнего сына Павлика и его 8-летнего брата. Угрозы матери и ребенка заинтересовали представителей советской власти. И они узнали о том, что Трофим на своей должности действительно подделывал документы. Когда кормильца отправили на 10 лет в лагеря, новые родственники Трофима убили детей Татьяны. Павлика, как известно воспели в стихах и прозе: он стал пионером, который ценой жизни обличил отца-кулака. На этой истории воспитали аж три поколения советских граждан. Но плохо воспитали.

Минуло 89 лет. Казалось бы хрестоматийная история героя и борца за советскую власть Павлика Морозова должна была научить конспирации коммуниста Павла Грудинина, ан нет. В 2018 году, он официально разводится с супругой Ириной, с которой за 37 лет вырастил двух сыновей. Ирина даже не подозревала, что у председателя ЗАО "Совхоз имени Ленина" появилась молодая соперница, с которой председатель даже успел нажить наследников. Супруга с разводом не торопила, все подмечала и тщательно собирала компромат на мужа для суда: если не вернуть кормильца в семью, так получить причитающуюся ей по закону половину имущества. Ясно, что при таких обстоятельствах Ирина Игоревна действовала эффективнее любого аудитора.

История с белизским офшором Бонтро, который по данным Грудининой был зарегистрирован на партнера ее супруга, уже всплывала в 2018 году (туда по информации ряда СМИ были выведены миллионы долларов). Тогда Грудинин шел на президентские выборы (к ним председатель совхоза спешил избавиться от зарубежных активов, счетов и развестись). Но раздел имущества бывшую супругу в такой суматохе явно не устроил и обидел. -Суд встал на сторону Ирины Игоревны, которая имеет инвалидность и нуждается в постоянной медицинской помощи, - рассказал адвокат Дмитрий Мальбин, - решением суда она получила компенсацию за золотые слитки и средства, которые Павел Николаевич держит на зарубежных счетах. Но вот уже два года, как он не исполняет решение суда, мстит своей супруге и родному сыну, пытаясь лишить единственного дохода, мешает вести бизнес. - Как мстит? - поинтересовались журналисты. - Отключает на предприятии жены и сына свет и воду, от этих веерных отключений страдают жители поселка. По версии адвокатов Грудинин пользовался 11 зарубежными счетами и имеет иностранную компанию, со счетов которой инвестирует заработанные в России средства в европейские фирмы. По одной из версий владелец совхоза также скрыл часть акций, чтобы не потерять контроль над аграрным предприятием при разводе.

К предстоящим выборам в Госдуму с легкой руки Ирины председатель-коммунист Павел Грудинин фактически стал для электората КПРФ классовым врагом. Ведь речь идет даже не о подделке документов, как в истории семейства Морозовых, а банальной попытках скрыть свои доходы от семьи, трудового коллектива и государства.

Центризбирком России рассматривает обращение Ирины, где она обвинила бывшего супруга в сокрытии доли в иностранном офшоре в отчете об имуществе, изучает и реакцию самого коммуниста агрария. Если информация о том, что Грудинин не указал в декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму подтвердится, то ЦИКу придется аннулировать его регистрацию кандидатом от партии (он идет на выборы третьим после космонавта Светлана Савицкой и председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова).

Как кандидат в Госдуму, по закону "О выборах депутатов", Грудинин не имеет права пользоваться "иностранными инструментами".

В КПРФ все эти обвинения о наличии у коммуниста долей в офшорных компаниях называют "инсинуациями, провокациями и сенсациями на пустом месте", которые "выгодны лишь бывшей супруге". Но рассказать всю правду в данной ситуации сегодня больше в интересах самого кандидата в народные избранники. Ведь на дворе не 1932 год. По решению "тройки" не расстреливают, а вот большинство офшоров все-таки находятся в юрисдикции Великобритании. И после выборов они могут легко превратиться в ниточки для кукловодов из Лондона. В этом случае можно сказать, что Грудинина действует намного дальновиднее своего бывшего супруга.

По мнению адвокатов Грудининой, кресло в Госдуме ее бывшему супругу нужно не для удовлетворения собственных политических амбиций, а чтобы получить депутатскую неприкосновенность и продолжить давление на бывшую семью.