Отмечаем День ВМФ с World of Warships

World of Warships бережно хранит военно-морское наследие.

Для проекта World of Warships и его игроков это всегда особенный день, ведь каждый из них посвятил свою жизнь покорению морей, пусть и виртуальных.

История на Экранах

Для всех поклонников, World of Warships подготовили уникальный проект — Праздничный документальный фильм об истории парадов ВМФ. В его съемках принял участие Герой Российской Федерации контр-адмирал Сергей Владимирович Рачук. Фильм расскажет о том, как зарождалась культура парадов, о самых известных парадах истории, а также, в нем будут показаны редкие архивные кадры. Такого зрители больше нигде не увидят! Премьера фильма состоялась 23 июля на YouTube канале проекта World of Warships.

Документальный фильм об истории военно-морского флота России.

Метро Морского Города

Кроме того, World of Warships организовали специальный социальный проект по брендированию станции метро Адмиралтейская в Санкт-Петербурге. Он включает в себя информационно-исторические постеры с изображением выдающихся кораблей.

Жители и гости Северной столицы смогут узнать много интересных фактов о флоте.

Так компания и город отмечают не только день ВМФ, но и 325-летие ВМФ, которое празднуется 30 октября.

Отмечаем в Онлайне

Вечером в Пятницу 23 июля на YouTube канале игры World of Warships прошел праздничный стрим со специальным гостем — Кириллом Борисовичем Назаренко, экспертом в военно-морской истории. Вместе с историческими консультантами “Wargaming”, он рассказал о происхождении Дня ВМФ и прошлом морских парадов.

Обсуждение истории военно-морских парадов России.

Праздничные Игры

Во время празднования Дня ВМФ, каждый игрок в World of Warships может получить особенные памятные награды и полезные ресурсы для игры. Для этого нужно посетить сайт игры, официальный телеграм канал или группу ВКонтакте.

Также, для пользователей портала была создана специальная кампания: пять миссий, в каждой из которых представлены боевые задачи для игроков.

Каждая миссия содержит увлекательные задания, и посвящена одному из оперативных объединений ВМФ России: Каспийской флотилии, Балтийскому, Северному, Тихоокеанскому и Черноморскому флоту. В этой кампании вы сможете получить награды и узнать о знаковых событиях в военно-морской истории.

Обновленные Берега Невы

Специально в честь праздника ВМФ, в игре также был обновлен Порт Санкт-Петербург . Теперь он выглядит по-настоящему торжественно, и готов принимать на своих берегах крейсеры и эсминцы.

Город на Неве готов к празднику и салютует в честь отважных моряков.

А для тех, кто не хочет расставаться с покорителями стихий, художники проекта нарисовали несколько эффектных обоев на рабочий стол, посвященных отечественному флоту. “Киров”, “Гремящий”, “Очаков” и другие героические корабли ждут игроков!

World of Warships, крейсер Рига

Праздник в Городе

Каждый год в честь дня ВМФ World of Warships проводит специальные оффлайн мероприятия в Петербурге и Кронштадте. В 2021 году эпидемиологическая обстановка сказалась на праздничных планах, поэтому список активностей почти полностью был перенесен в онлайн. Тем не менее, в Москве, Петербурге и Кронштадте представители проекта будут раздавать тематические флажки и исторические буклеты.

А в следующем году World of Warships встретится со зрителями на параде!

С днем Военно-Морского Флота!