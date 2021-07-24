Треть выздоровевших от ковида страдают от тромбов и одышки

Постковидный синдром – это долгосрочные осложнения, которые сохраняются вплоть до 4-х недель после перенесенной болезни. Фото: REUTERS

Все больше подтверждений тому, что последствия перенесенной новой коронавирусной инфекции остаются на долгий срок. Минздрав опубликовал памятку для населения, в которой даны разъяснения, что же на самом деле считается постковидным синдромом.

В эфире Радио «Комсомольская правда» главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина, доктор медицинских наук, профессор, директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава Игорь Никитин и генеральный директор Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Альбрехта, доктор медицинских наук Геннадий Пономар енко рассказали, что нужно сделать в первую очередь, чтобы поправить свое здоровье после ковида.

Постковидный синдром – это долгосрочные осложнения, которые сохраняются вплоть до 4-х недель после перенесенной болезни.

Среди наиболее распространенных постковидных симптомов:

- тромбозы 20-30%,

- одышка 31,7%,

- кашель 13,5%,

- жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%.

Такие симптомы говорят, в первую очередь, о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

КАК ПРОЙТИ ПОСТКОВИДНЫЙ ЧЕКАП

Как рассказала представитель Минздрава Оксана Драпкина, с 1 июля людям, перенесшим ковид, можно пройти диспансеризацию.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по терапии и общей врачебной практике, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Первый этап включает в себя определение уровня оксигенации крови, то есть, насыщения ее кислородом. Это так называемая пульсоксиметрия. Затем следует сдать определенные анализы крови, которые говорят о возможном воспалении, показывают так называемые воспалительные маркеры.

Во время диспансеризации обращается внимание и на те показатели, которые характеризуют состояние печени, почек, сердечно-сосудистой системы, а также уровень Д-димера, это показатель, который говорит о предрасположенности к тромбозам. Проводится и тест шестиминутной ходьбы.

- Этот тест легко выполним, и он дает информацию о функциональных возможностях сердечно-сосудистой системы. А также производится спирометрия, замер показателей, которые характеризуют состояние дыхательной системы, - сказала Оксана Драпкина.

Если на первом этапе выявлены отклонения от нормы, то на втором этапе постковидной диспансеризации включены КТ легких, ЭКГ сердца и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Именно там часто могут возникать тромбы. После анализа всех полученных исследований, терапевт определяет группу здоровья пациента и показания к диспансерному наблюдению или реабилитации.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТКОВИДНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

- Базовым принципом с позиции доказательной медицины для реабилитации пациента после COVID-19 является ведение здорового образа жизни, - считает Игорь Никитин

После выписки особенно важно:

- не курить и ограничить употребление алкоголя,

- спать 8 часов в сутки,

- вовремя ложится спать.

Существуют специфические программы реабилитации, направленные на активизацию функций органов дыхания, сердечной системы, сосудистой системы, которые подбираются вместе с врачом.

- Это все очень долгий путь совместной работы врача и пациента, - отметил Игорь Никитин.

По словам Геннадия Пономаренко, постковидная реабилитация включает в себя комплекс дыхательной гимнастики, комплекс физических упражнений, как статических, так и динамических, и основные компоненты здесь – аэробные упражнения, силовые тренировки, тренировки баланса и равновесия.

- Очень важна терапия движением, норма нагрузки для людей, перенесших ковид, должна превышать минимум 6 000 шагов ежедневно, - отметил Геннадий Пономаренко.

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