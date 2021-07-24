Таджикистан готовится принять сотни тысяч беженцев из Афганистана

Для обеспечения потребностей беженцев планируется построить крупные склады для снабжения Фото: REUTERS

В связи со спешным выводом войск США из Афганистана, который очень напоминает бегство, талибы* перешли в наступление практически по всей стране и успешно теснят правительственные войска, оставшиеся без американской поддержки. В связи с этим, соседний Таджикистан готовится к массовому приему беженцев, сообщает BBC.

Верные правительству Афганистана воинские формирования терпят одно поражение за другим, оставляя в руках талибов* технику и оружие, которыми их щедро снабжали американцы. США в свою очередь пытаются наносить по ним удары с воздуха с помощью беспилотников, но ситуации это никак не меняет.

В соседнем с Афганистаном Таджикистане уже заявили о подготовке к приему до 100 тысяч беженцев, спасающихся от талибов*. Об этом журналистам рассказал зампредседателя Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Имомали Иброхимзода.

Протяженность границы между двумя республиками составляет более 1300 километров. Для обеспечения потребностей беженцев планируется построить крупные склады для снабжения.

Согласно последней переписи, в Афганистане насчитывается более 32 миллионов жителей. При этом таджики составляют примерно четверть всего населения, уступая по численности лишь пуштунам, а таджикский язык в некоторых районах страны имеет статус регионального. По сути, в Афганистане проживает немногим меньше таджиков, чем в самом Таджикистане и большая часть из них находится в северо-восточных районах страны вблизи границы двух государств.

* - талибы – члены запрещенного в России движения «Талибан»