Хогана явно ждет повышение по службе. Фото: Instagram Майи Санду

Американский посол в Молдавии темнокожий дипломат Дерек Хоган покинул Молдавию, завершив не только срок своих полномочий, но и, по всей видимости, порученную ему миссию. Мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Хогана явно ждёт повышение по службе, а, возможно, даже какие-нибудь государственные награды. Эффектной точкой в его миссии стало решение Конституционного суда Молдавии о передаче территории Республиканского стадиона в Кишиневе США под строительство нового американского посольства. Передаваемая территория (почти 5,5 га) в центре столицы Молдавии настолько гигантская, что там впору не простое посольство строить, а военную базу разместить. На худой конец, центр военно-технической разведки. Но об этом самим молдаванам американцы не скажут. Как ничего не сказали армянам, разместив в Ереване свою миссию, вторую в мире по численности персонала и по занятой территории.

Хоган уезжает, но дело его живет. Победившие патронируемые им прозападные силы теперь станут править бал в Молдавии, не оглядываясь ни на что. Если Хоган еще в период выборной кампании запросто открывал ногой дверь в любые кишиневские кабинеты, то его сменщик, по всей видимости, даже не будет утруждать себя визитами, а станет принимать молдавских просителей в своей резиденции. Благо, это уже не просто тенденция, а настоящая традиция – молдавские министры, руководители силовых ведомств регулярно отчитывались перед американским дипломатом и главой миссии ЕС в Молдавии Михалко о выполнении полученных указаний, демонстрируя заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве за финансовую поддержку с Запада.

Президент Молдавии Майя Санду, которая перед выборами утверждала, что готова выстраивать «прагматичные» отношения с Россией, объявила, что будет обсуждать с Путиным вопросы о выводе российских миротворцев из Приднестровья и отправилась в Батуми на встречу трех «обиженок» на Москву – Украины, Молдавии и Грузии. Там госпожа Санду вступила в хор, называющий Россию «страной-агрессором», «оккупантом», и выразила готовность вместе с другими «обиженками» участвовать в конфронтации с Россией вместе с Украиной и Грузией. Странное понимание прагматизма, не находите? Подписывая декларацию, президент Молдавии даже не обратила внимания, что флажок Молдавии на ее столе был перевернут вверх ногами. До таких ли мелочей, когда три гиганта демократии общую стратегию приняли? Вот только с таким подходом Санду придется долго добиваться встречи с Путиным. Ее украинский коллега Владимир Зеленский может поделиться опытом по этому поводу.

Санду не обратила внимания, что флажок на ее столе был перевернут вверх ногами. Фото: пресс-служба президента Молдавии

Впрочем, даже после отъезда Хогана Санду и другие ответственные чиновники Молдавии не останутся без присмотра, даже если новый американский посол не станет ими руководить. «Смотрящими» за властью в Молдавии давно стали представители многочисленных западных НПО, которые не только финансируют местных активистов «гражданского общества» через систему грантов, но и держат на коротком финансовом поводке многих чиновников. Кто платит? Это известно практически всем – структуры все того же Сороса, Агентство США по международному развитию, Национальные демократический институт, фонд Конрада Аденауэра, германский совет по международным отношениям и так далее. А кто платит, тот, как известно, музыку и заказывает.

Кишинев уже пошел по пути Киева. В своем интервью газете «Коммерсантъ» Майя Санду анонсировала будущие чистки судебной системы и системы прокуратуры от коррумпированных людей. Дело, на первый взгляд, благородное, но вопрос, кто будет руководить этим процессом. Решающий голос в комиссии, которая станет принимать решения по персоналиям, будет принадлежать «внешним специалистам», как скромно назвала их Майя Григорьевна. Передача судебной системы под управление внешним силам недавно была реализована на Украине, о чем даже был принят соответствующий закон. Что следующее – дискриминация Приднестровья и русских, оставшихся жить в Молдавии?

Американская газета «Washington Post» в своей недавней статье, посвященной парламентским выборам в РМ, назвала Молдавию «задворками России». Это традиционный для Запада прием – описывать ситуацию, как борьбу пророссийских сил и проевропейских. Но реальность не имеет к такому подходу никакого отношения. На самом деле никаких пророссийских сил в Молдавии нет. А на недавних выборах поражение потерпели не «пророссияне», а стремящиеся сохранить свою республику нейтрально и действительно независимой. Не желающие отдавать свою страну под внешнее управление, как это произошло с соседней Украиной. В отличие от граждангки Румынии президента Молдавии Майи Санду, в отличие от граждан Румынии судей Конституционного суда, реализующих курс передачи страны под это самое внешнее управление вплоть до отказа от собственной государственности.

- Я ухожу, зная, что наши отношения сильны и развиваются, - заявил теперь уже бывший посол США в Молдавии Дерек Хоган в своем прощальном видеообращении. - Я сотрудничал со многими преданными официальными лицами, у которых есть четкое видение будущего Молдавии.

И можно даже не спрашивать, кому преданы эти «официальные лица», и какое у них видение будущего Молдавии. И так понятно.

Так что впору поднять и выпить бокал того же молдавского вина (есть очень неплохое) за будущее, суверенитет и независимость Молдавии. Только – не чокаясь.