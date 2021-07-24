Антипрививочников разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты: Главное о новом документе

Депутаты предлагают не распространять рекомендации о вакцинации на удаленку Фото: REUTERS

Минтруд и Роспотребнадзор развязали руки работодателям в отношении сотрудников, отказывающихся от вакцинации. В совместных рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора говорится, что работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины.

Вот, что должны делать работодатели:

1. Необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины. Уважительной причиной может быть только официальный медотвод от прививки. Работник должен иметь на руках заключение врача с указанием сведений о противопоказаниях к вакцинации.

Основание для таких действий - абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

2. Работодатель может временно перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Правда, с тем условием, что трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.

3. При желании работодатель может отправить на удаленную работу и сотрудников отказавшихся от вакцинации без медотвода. В то же время в рекомендациях говорится, что таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.

4. Работодателям рекомендовано предоставлять дополнительное время (выходной день) сотруднику для прохождения вакцинации от COVID-19.

В рекомендациях Минтруда говорится, что по трудовому законодательству работодателю предоставлены «широкие возможности для регулирования вопросов труда работников» и все изменения могут быть установлены «коллективным договором, локальным нормативным актом».

- Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску, - уточняется в рекомендациях.

5. Подлежащие вакцинации сотрудники должны быть ознакомлены с приказом об организации прививок под роспись.

6. Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80%. При этом учитываются как лица, переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Важный момент: прививка должна быть сделать не более 6 месяцев назад.

Непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе.

В 20% непривитых могут входить работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации, сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком. Кроме того, исключение сделано для сотрудников на больничном до выхода на работу и находящихся в длительных служебных командировках за границей.

Кстати

Депутаты предлагают не распространять рекомендации о вакцинации на удаленку

Совместные рекомендации Минтруда и Роспотребнадзора о 80% вакцинированных и переболевших не должны распространяться на дистанционных сотрудников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

- Что касается сотрудников различных отраслей, которые работают дистанционно, я считаю, что на них не должна распространяться данная норма, поскольку они не представляют опасность, - заявил Нилов в разговоре с ТАСС.

По мнению Нилова, не должно быть единых правил для всех отраслей, поскольку не все из них связаны с постоянными контактами с людьми.