Антипрививочников разрешили отстранять от работы без сохранения зарплаты: Главное о новом документе

Депутаты предлагают не распространять рекомендации о вакцинации на удаленку
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Минтруд и Роспотребнадзор развязали руки работодателям в отношении сотрудников, отказывающихся от вакцинации. В совместных рекомендациях Минтруда и Роспотребнадзора говорится, что работодателю следует отстранить работника без сохранения зарплаты при его отказе от вакцинации от ковида без уважительной причины.
1. Необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины. Уважительной причиной может быть только официальный медотвод от прививки. Работник должен иметь на руках заключение врача с указанием сведений о противопоказаниях к вакцинации.
Основание для таких действий - абзац 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса России, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
2. Работодатель может временно перевести на удаленную работу сотрудников, у которых есть медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Правда, с тем условием, что трудовые обязанности могут выполняться дистанционно.
3. При желании работодатель может отправить на удаленную работу и сотрудников отказавшихся от вакцинации без медотвода. В то же время в рекомендациях говорится, что таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке.
4. Работодателям рекомендовано предоставлять дополнительное время (выходной день) сотруднику для прохождения вакцинации от COVID-19.
В рекомендациях Минтруда говорится, что по трудовому законодательству работодателю предоставлены «широкие возможности для регулирования вопросов труда работников» и все изменения могут быть установлены «коллективным договором, локальным нормативным актом».
- Например, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, возможность присоединения их к очередному отпуску, - уточняется в рекомендациях.
5. Подлежащие вакцинации сотрудники должны быть ознакомлены с приказом об организации прививок под роспись.
6. Количество переболевших и вакцинированных в коллективе должно быть не менее 80%. При этом учитываются как лица, переболевшие коронавирусом, так и вакцинированные. Важный момент: прививка должна быть сделать не более 6 месяцев назад.
Непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих", - говорится в документе.
В 20% непривитых могут входить работники, направленные организацией на обучение с отрывом от работы и получающие стипендию за счет средств организации, сотрудники, находящиеся в простоях, а также в неоплаченных отпусках по инициативе работодателя, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с усыновлением ребенка или по уходу за ребенком. Кроме того, исключение сделано для сотрудников на больничном до выхода на работу и находящихся в длительных служебных командировках за границей.
Кстати
Депутаты предлагают не распространять рекомендации о вакцинации на удаленку
Совместные рекомендации Минтруда и Роспотребнадзора о 80% вакцинированных и переболевших не должны распространяться на дистанционных сотрудников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
- Что касается сотрудников различных отраслей, которые работают дистанционно, я считаю, что на них не должна распространяться данная норма, поскольку они не представляют опасность, - заявил Нилов в разговоре с ТАСС.
По мнению Нилова, не должно быть единых правил для всех отраслей, поскольку не все из них связаны с постоянными контактами с людьми.