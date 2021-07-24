Нашли без Google: стало известно место пребывания Ларри Пейджа

Основатель Google Ларри Пейдж официально отошел от руководства компании, но остается в совете ее директоров Фото: EAST NEWS

Сооснователь поисковой системы Google, главный исполнительный директор Google Alphabet, миллиардер Ларри Пейдж покинул США в самом начале пандемии COVID-19. Более полутора лет ни сотрудники корпорации, ни друзья одного из самых влиятельных людей в мире, ни СМИ не знали, где Пейдж прятался все это время.

Как выяснилось, вот уже полтора года Пейдж проживает на острове Таваруа, входящем в состав островного государства Фиджи. Таваруа известен тем, что имеет форму сердца.

Пейдж был замечен на Таваруа, где вместе со своей женой занимался серфингом. Очевидцы особо отметили, что миллиардер добился больших успехов в катании на доске по волнам.

Пока неясно, когда Пейдж прибыл на Фиджи – страну с населением менее 1 млн. человек. Фиджи закрыли свои границу практически сразу же после начала пандемии коронавируса, но разрешили въезд на свою территорию владельцам суперяхт и частных самолетов.

Судя по всему, местные власти пытаются изо всех сил сохранить тайну нахождения десятого в списке самых богатых людей мира Пейджа. Доказательством этому служит статья, которую разместили на сайте фиджийской телерадиокомпании News. В ней говорилось, что в июне этого года, когда на Фиджи началась вторая волна COVID-19, Пейдж закупил и пожертвовал этой стране крупную партию медикаментов, доставленную затем на частном самолете. Через несколько дней материал с сайта исчез.

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин официально отошли от руководства компании, но остаются в совете ее директоров. Посредством специальных акций в любой момент они могут отменить любое решение руководства фирмы и навязать ему свою волю.

Эксперты по вопросам менеджмента настаивают, что это необычная и не очень хорошая форма управления бизнесом. «Странно видеть, чтобы кто-то из руководителей фирмы повесил на свою дверь табличку «уехал на рыбалку» и надолго исчез», - говорят они.