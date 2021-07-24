Спектакль «Современника» обвинили в оскорблении ветеранов: в нем есть поцелуй двух мужчин и нецензурный монолог Лии Ахеджаковой

Афиша скандального спектакля «Первый хлеб». Фото: сайт театра «Современник»

Скандал вокруг премьерного спектакля «Современника» «Первый хлеб» начался несколько дней назад. Общественная организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы, пожаловавшись, что в спектакле присутствуют ненормативная лексика и «неприкрытая пропаганда однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества».

Кроме того, его сочли оскорбительным для ветеранов. В тексте говорилось: «В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля "Первый хлеб».

Спектакль этот поставлен по пьесе екатеринбургского драматурга Рината Ташимова, действие его разворачивается в «очень маленьком городе на очень большой реке», а главную роль играет Лия Ахеджакова. Ее героиня, бабушка Нурия, в какой-то момент приходит на кладбище, которое сровняли с землей - только кое-где остались памятники. Она обращается с монологом к похороненным на кладбище покойникам, среди которых есть и ветеран войны.

В тексте пьесы один из фрагментов монолога выглядит следующим образом (нецензурные слова мы закрыли):

«Семён Семёныч. (…) Фумкин. Фумкин. Слушай, а я вас помню. Фумкина-то. Нет, лично не помню, а вот памятник твой старый помню, так ты ж этот, герой вроде, точно, да! Герой ты, вроде как. Ты ж в великую нашу самую отечественную воевал. У тебя так и было там что-то про это написано: Герой Советского Союза. Да, «за оборону Киева» там чо то, «за оборону Кавказа», медали, да? Да. Значит, Салимхан где-то рядом. Ну что, герой? Вот. Раскатали вас тут. Навоевался там? Защитил наше спокойствие? А? Го**юк? Где оно наше спокойствие? *** вы прям со своей войной носитесь, защитили? И чо? Я вот чо-то не поняла?..».

Кроме того, в пьесе присутствует поцелуй между мужчинами (хотя при этом целующиеся утверждают, что гомосексуалистами не являются).

Корреспонденты журнала «Театрал» обратились в организацию «Офицеры России» с просьбой помочь связаться с ветеранами, пожаловавшимися на спектакль. (Один из авторов журнала побывал на единственном премьерном показе, состоявшемся 19 июля, и утверждает, что не видел в зале ни одного зрителя, который по возрасту мог бы участвовать в Великой Отечественной войне). Председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой ответил: «Мы не можем передавать контакты обратившихся к нам ветеранов, а они сами с прессой общаться не хотят. Люди скромные и непубличные».

К протестам тем временем присоединилось движение SERB. На их странице «Вконтакте» появилось такое сообщение: «SERB готов сорвать спектакль «Первый хлеб», в театре «Современник», об очернении нашей военной истории. В данном спектакле присутствуют и гомо отношения! Куда уж без них, когда главную роль исполняет известная любительница всех гомо и лесбо Лия Ахеджакова! Ну, та, которая перед всеми извиняется за всех нас и которая не считает Крым российским и считает, что именно Россия начала войну с Украиной. Так что, кому как не ей играть в подобном спектакле!» Сообщается, что 23 июля активисты SERB приехали к «Современнику» с траурными венками, однако спектакль сорван не был.

Театр «Современник» тем временем пообещал опубликовать на официальном сайте ответ «Офицерам России». Но его так и не появилось. Вместо этого в текст пьесы внесли изменения: на очередном спектакле из монолога героини Ахеджаковой, как передает «Эхо Москвы», убрали нецензурную брань.

24 июля «Первый хлеб» будет показан в третий и последний раз в этом сезоне: в августе «Современник» уходит на каникулы.

«КП» продолжает следить за тем, как разворачиваются события.