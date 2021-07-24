Япония выдвинула России территориальные претензии из-за Антарктиды

Япония выдвинула претензии к России из-за территорий в Антарктиде. Фото: Shutterstock

Не считаясь с условностями, согласно которым на период проведения Олимпийских игр страны отказываются от любых войн и конфликтов, японский Национальный институт полярных исследований, являющийся государственным учреждением, опубликовал доклад, касающийся безусловных прав Токио на западную часть Антарктиды, а именно на антарктическое побережье Земля Мэри Бэрд.

В докладе говорится, что поскольку в 1911-1912 годах на этой Земле побывала японская экспедиция, то построенная там российская научная станция «Русская» является незаконной.

В документе намеренно не упоминается общеизвестный и неоспоримый факт того, что побережье Земли Мэри Бэрд было открыто задолго до появления там японцев русскими путешественниками, адмиралами Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном в ходе их кругосветной экспедиции. Тогда наши мореплаватели называли обнаруженную землю «Льдинным материком».

Японцы также полностью игнорируют международную Конвенцию об Антарктике, согласно которой этот материк не принадлежит ни одному государству.

Стоит отметить, что Япония – не единственная страна в мире, чьи аппетиты простираются до антарктических широт. О своих территориальных претензиях на Антарктиду или часть ее заявляют Норвегия, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Чили и др. Все они выдвигают свои претензии с расчетом на то, что в обозримом будущем смогут добывать в недрах Антарктиды полезные ископаемые, запасы которых истощаются на давно освоенных материках.

Токио также считает нерешенным территориальный спор с Российской Федерацией вокруг южной части Курильских остров. Москва не признает самого факта этого территориального спора, т.к. Курилы отошли к России по итогам Второй мировой войны, финалом которой стала полная капитуляция Японии.