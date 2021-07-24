Украина продолжает бороться с книгами

Факельные шествия, как в нацистской Германии прошлого века, не редкость в современной Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поторопился разъяснить причины санкций, которые СНБО ввел против российского ритейлера — компании Wildberries - «Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам — не место на Украине».

Так что украинские санкции это совсем не про одежду и спортинвентарь. Это — про книги.

Отечественные «заукраинцы» привычно морщат носы, когда киевский политический режим называют нацистским. Мол, это пропагандистская риторика.

Только, видите ли, в чем дело, костры из горящих книг, так же как и дымящие трубы Освенцима, во всем мире до сих пор являются самыми узнаваемыми иллюстрациями гитлеровской Германии.

И аналогии напрашиваются сами собой.

С 2017 года книги из России на Украину можно возить только при наличии специального разрешения (аусвайса?) или максимум в количестве 10 экземпляров в ручной клади.

В итоге, продажи книг только в первом полугодии 2021 году, согласно данным Книжной палаты Украины, упали в 2,3 раза.

В ЕС принято считать, что выпуск в год менее 2,5 книг на одного человека приводит к культурной деградации населения. На Украине же к 2020-2021 гг. этот показатель снизился до 0,8.

Очевидно, и эта цифра для украинских властей кажется слишком опасной. Новые санкции против российских интернет-магазинов должны окончательно закрыть возможность для граждан Украины оставаться частью Русского мира. Мира Пушкина и Толстого, Гоголя и Булгакова, Бродского и Блока, Шолохова и Пастернака.

На европейском континенте сегодня нет больше ни одной другой страны, которая боролась бы с книгами. Не принято. Это все равно, что зиговать на камеру.

Но, в Киеве по этому поводу совершенно не переживают. Строительство украинской политической нации требует постоянных жертв.

И даже если жертвой становится национальная культура, образование, наука, остатки которых продолжают говорить по-русски, для профессиональных украинских патриотов это не слишком высокая цена.