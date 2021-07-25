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Здоровье25 июля 2021 8:20

У меня уже есть антитела к коронавирусу - не помешают ли они вакцинации

Читателей «КП» консультируют эксперты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Анна НИКОЛАЕВА
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Анализ на наличие антител перед вакцинацией делать необязательно

Анализ на наличие антител перед вакцинацией делать необязательно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о последствиях COVID-19 и вакцинации от коронавируса. Наш консультант - заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная. Сегодня разбираемся в том, какую роль играют антитела при решении вопроса о вакцинации.

Подскажите, пожалуйста, могу ли я не делать прививку, если у меня есть антитела к коронавирусу? Можно ли сдать такой анализ (на наличие антител) в обычной поликлинике бесплатно?

Алена

- Наличие антител не является критерием для отвода от вакцинации. Через полгода после перенесенной инфекции необходимо сделать прививку в любом случае.

Анализ на наличие антител перед вакцинацией делать необязательно, поэтому он обычно является платным. Следует уточнить эту информацию в поликлинике.

Я сдала анализ на антитела. Результат: IgG к SARS-COV-2 - 3,64. Это означает, что я переболела в легкой форме? Нужно ли сейчас прививаться?

Татьяна

- Антитела у вас обнаружены в невысоком титре. Если это для вас «случайная находка», после вероятно перенесенной бессимптомной формы заболевания, то привиться стоит. Тем более, что при такой форме болезни антитела обычно быстро исчезают.

Через 3-4 недели вы можете смело вакцинироваться, не сдавая предварительно анализ на антитела.

Подскажите, пожалуйста, какое количество антител IgG k SARS-Cov-2 к коронавирусу является допустимым для проведения вакцинации? Если я переболела в декабре и сейчас по моим анализам этот показатель составляет 13,715 - можно ли мне прививаться?

Благодарю за ответ!

Читательница

- Через полгода после перенесенной инфекции необходимо вакцинироваться. Оценка уровня антител для принятия решения о вакцинации не является необходимой.

У меня М-антитела к коронавирусу за месяц поднялись с 11 до 16. А антитела G были 1,3 - стали 2,2. Как это можно расценивать? Нужно ли вакцинироваться?

Ольга

- По всей видимости, у вас был контакт с больным COVID-19. Вы не заболели, так как организм отразил вирусную атаку. Либо перенесли инфекцию в бессимптомной форме, что привело к повышению уровня антител.

Через полгода необходимо провакцинироваться.

У меня хроническая болезнь почек, есть антитела, работаю в сфере услуг. Надо ли мне вакцинироваться?

Ирина

- Если после перенесенной инфекции прошло более шести месяцев, вам обязательно следует вакцинироваться. Вы в группе риска по осложненному течению инфекции. Вдобавок сфера вашей деятельности создает дополнительные риски для инфицирования в связи с контактами с большим количеством людей.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

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