Американцу дали два года тюрьмы за сокрытие своего ВИЧ-статуса

Следователи считают, что жертв любвеобильного мужчины может быть гораздо больше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителя Флориды Джентри Бернса на два года отправили за решетку за то, что, вступая в отношения с девушками, он не рассказывал им о своем положительном ВИЧ-статусе. После выхода из тюрьмы мужчина будет еще год находиться под надзором правоохранителей, сообщает Yahoo News.

Следствие в отношении Бернса было начато еще два года назад, тогда одна из девушек, имевшая с подсудимым прежде сексуальные контакты, заподозрила, что заразилась ВИЧ именно от него, и обратилась в полицию.

Кроме того, она попыталась связаться с другими подругами Бернса, о существовании которых она точно знала, чтобы предупредить их об опасности.

Следователи считают, что жертв любвеобильного мужчины может быть гораздо больше, поскольку он колесил по стране и, вероятно, вступал в близкие отношения со многими женщинами.

Согласно закону, в 21 из штатов США (в том числе, во Флориде) люди, точно знающие о своем положительном ВИЧ-статусе, должны предупреждать об этом своих партнеров. Сокрытие этой информации считается преступлением и влечет за собой уголовную ответственность. При этом наказание очень сильно отличается в зависимости от штата и может составлять от одного года лишения свободы до пожизненного заключения.

Согласно ст. 122 Уголовного кодекса Российской Федерации, заражение другого лица ВИЧ-инфекцией человеком, знавшим о наличии у него болезни, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, в случае заражения двух и более лиц, а также несовершеннолетних – до восьми лет.