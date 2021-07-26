Эхо ЦТ, новый атлетический девиз, к 100-летию ленинской статьи, у режиссера жена предприниматель, Чубайс и его друзья, "Не пейте абсент!", под сладкий лепет мандолины

Олимпийский девиз с 1894 года звучал как «Citius, altius, fortius» - «Быстрее, выше, сильнее» Фото: REUTERS

Повествуя о начале многострадальной XXXII олимпиады, корреспондент "Эха Москвы" сообщил: "В Токио стартует церемония открытия Олимпийских Игр 2020. Однако этому событию рады не все".

Чем доказал, что подлинное искусство вечно. Полвека назад собкор Центрального телевидения в Париже Г. И. Зубков сообщил: "Париж готовится к встрече Рождества, но не все парижане радуются предстоящим праздникам". С тех пор очень многое переменилось в нашей жизни, да и "Эхо" с А. А. Венедиктовым не совсем ЦТ с С. Г. Лапиным, однако охлажденная мудрость собкора Зубкова и по сей день применима не только к парижанам, но также и к токийчанам.

Соревнующиеся атлеты тоже недостаточно радуются, поскольку погода для спортивного праздника не самая удачная. Если токийские игры 1964 г. были из гуманности проведены в октябре, когда томительный зной уже спал, то игры 2021 г. негуманные организаторы проводят в 35-градусную влажную жару. Вероятно, чтобы показать, как атлеты стойко переносят тяготы и лишения парной бани.

Чтобы приободрить олимпийцев, МОК решил исправить девиз игр. Вместо существовавшего с 1894 г. "Citius, altius, fortius" -- "Быстрее, выше, сильнее" теперь девиз будет звучать "Citius, altius, fortius – communis", т. е. не только быстрее etc., но и вместе.

С новым девизом атлеты будут бодрее переносить аскезу олимпийской деревни –

"Все жили вровень, скромно так: система коридорная,

На тридцать восемь комнаток всего одна уборная" –

оправляясь быстрее, сильнее, а главное вместе.

Вождь мирового пролетариата т. Ленин также затронул в своих трудах и ватерклозетную тему. Сто лет назад газета "Правда" опубликовала его установочную статью "О значении золота теперь и после полной победы социализма", в которой Владимир Ильич писал: "Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира".

Спустя век начальник Ставропольской краевой ГИБДД А. Н. Сафонов решил, что победа коммунизма состоялась и воздвиг позолоченный унитаз в своем дворце. Правда, полного соответствия ленинскому пророчеству достичь не удалось.

Во-первых, Ильич имел в виду цельные унитазы из червонного золота, а гаишник лишь покрыл фаянсовое изделие позолотой, к тому же неизвестно, какой пробы было золото – может быть вообще сусальное.

Во-вторых, сто лет назад имелось в виду украсить отхожие места на Елисейских полях и Унтер ден Линден, тогда как начальник ГИБДД рассудил, что коммунизм коммунизмом, но всякого встречного-поперечного допускать до золотых унитазов негоже – тут же загадят.

А в-третьих, выяснилось, что приверженностью ленинским началам отличается не сам Сафонов, но его мэтресса. Что встречается сплошь да рядом – "Жена и дети, друг, большое зло".

Парадоксальность свойственна не только сотрудникам ГИБДД, но и деятелям театра. Главный режиссер Театра на Малой Бронной К. Ю. Богомолов сообщил, что приобрел автомобиль Мерседес GLE200 (цена от 5,5 млн. руб.) – "Это привнесло в мою жизнь больше удобства, хотя выпить теперь невозможно". Тут и комфорт, и трезвость, и вообще – "Большому кораблю – большое плавание".

Однако в том же абзаце своего интервью, двумя строчками ниже режиссер опровергает слухи о своей зажиточности: "Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тыс. руб. в месяц — зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий". Что не вполне вяжется с экипажем за 5,5 млн. руб. Впрочем, на все вопросы такого рода еще Ю. М. Лужков давал ответ: "У меня жена предприниматель" – а разве К. А. Собчак не предприниматель?"

Пример семейной гармонии являет и спецпредставитель президента А. Б. Чубайс, известивший публику: "Мы с Авдотьей после "Спутника" чувствуем себя прекрасно, чего и всем желаем". Всем бы так. Но это лишь благое пожелание: "Я поражаюсь тому, как много среди моих знакомых тех, кто категорически отказывается прививаться. Всплывают какие-то глубинные первобытные страхи". Жидкие чипы Билла Гейтса etc.

В самом деле нельзя не поразиться. Либералы и глобалисты дисциплинированно прививаются, а верят басням пьяных баб по преимуществу антиглобалисты, приверженцы теорий про мировую закулису, иудомасонский заговор и пр. Тут же А. Б. Чубайс сам признается, что в его круге общения немало верящих в закулису и заговор. Широк русский человек.

Причем басни бывают самые разнообразные. Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике УрФО, д. м. н. Токарев предупредил, что самодеятельное лечение от коронавируса настойкой полыни опасно.

Наблюдение д-ра Токарева не ново. Еще в конце XIX в. (особенно во Франции) большое распространение получил абсент – крепкая (от 70 градусов и выше) спиртовая настойка полыни, имеющая характерный зеленый цвет. Потребление абсента стремительно росло, хотя медики связывали его с шизофренией, страданием, смертью и называли "безумием в бутылке". Нынешняя идея лечиться от COVID-19 абсентом, вероятно, связана с восточной пословицей "Только горькое лекарство лечит" – ибо горечи в напитке хоть отбавляй.

Тем не менее в некоторых гроссбанках считают, что не горечью, но сладостью лучше привлекать население к финансовым продуктам. Альфа-банк сперва попробовал взять горечью, привлекая для рекламы блоггера и рэпера Валиева-Моргенштерна, но он был настолько приемами не сладок, что опыт признали не вполне удачным. Новым амбассадором кредитной организации стал Е. Н. Панасенков, автор книги "Первая научная история войны 1812 года", где он преклонился перед благодетельным Бонапартом и разоблачил бездарного Кутузова. Почему великий император в итоге приложился "м… и в г…", осталось, несмотря на весь научный подход, не вполне понятным. Теперь знатный историк в присущей ему сладостной манере проводит эстетизацию Альфа-банка, выступая из кабинета, своей роскошью и блеском сравнимым разве что с санузлом начальника Ставропольского ГИБДД А. Н. Сафонова.

Опять же надо учесть, что рэп Валиева-Моргенштерна является грубым и безнравственным, тогда как Е. Н. Панасенков исполняет сладчайшие неаполитанские песни, призывая вернуться в Сорренто. Если новый амбассадор еще и станцует зажигательную тарантеллу, акции банка вообще взлетят до небес.