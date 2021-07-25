Владимир Путин: У ВМФ России есть всё для защиты родной страны

После приветственных слов президента начался сам парад Фото: REUTERS

25 июля в Петербурге отметили День военно-морского флота России – 50 боевых кораблей, 48 самолетов и вертолетов, четыре тысячи моряков приняли участие в параде. Владимир Путин перед началом смотра обошел на катере парадную линию крейсеров и фрегатов, а потом поздравил всех с праздником.

- Поражают, вызывают восхищение и гордость масштаб, многогранность стратегических задач, которые всегда решал наш военный флот. В октябре ему исполнится уже 325 лет, - напомнил президент.

Путин рассказал, какой путь прошел российских флот – началось все с петровского ботика. А сейчас у страны на вооружении стоят «ракетные атомные подводные крейсеры, морская авиация, не имеющие аналогов гиперзвуковые ракеты».

- Сегодня у военно-морского флота России есть всё необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар, - заявил глава страны.

Президент признал, что «служба на флоте никогда не была легкой», но в то же время она пользуется почетом и уважением. На Балтике, Северном, Черноморском, Тихоокеанском флотах, в Каспийской флотилии служат «умелые матросы и грамотные командиры».

- Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе Морском: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу, - приказал главнокомандуюший.

После приветственных слов начался сам парад. Перед немногочисленными зрителями прошли боевые корабли. Строй возглавили противодиверсионные катера «Нахимовец», «Юнармеец Беломорья» и «П-429». Потом прошли десантные катера «Алексей Баринов» с ботиком Петра I, «Иван Пасько» с полуглиссером.

В прошлом году в Кронштадте на парад пускали по пропускам, а в Петербурге на боевые корабли мог посмотреть любой желающий. В этом году из-за пандемии парад прошел практически без зрителей.

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