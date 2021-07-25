Байден обрушился на противников вакцинации: «Они убивают людей!»

Байден сообщил, что в США в скором времени появится возможность вакцинировать детей младше 12 лет Фото: REUTERS

В США рано посчитали, что начатая вакцинация принесла позитивные плоды и заболеваемость COVID-19 скоро пойдет на спад. В последние три недели Штаты накрыла новая волна пандемии, вызванная «дельта»-штаммом коронавируса. От «чумы XXI века» в стране по официальным данным уже погибли 600 тысяч человек. Если темпы расползания заразы сохранятся, то уже осенью эксперты прогнозируют по 200 тысяч зараженных в сутки, на лечение которых не хватит никаких больниц. А число жертв к началу будущего года может приблизиться к миллиону.

В этих условиях ситуация с коронавирусом превращается для Белого дома в политическую проблему. Президент Джо Байден не уставал повторять, что в отличие от своего предшественника Дональда Трампа он серьезно отнесся к борьбе с пандемией, однако теперь в администрации признают, что недооценили масштабы нового всплеска заболеваемости.

Из данных недавнего опроса Gallup следует: рейтинг одобрения деятельности Байдена среди американцев в июле снизился до рекордного минимума в 50% по сравнению с 56% месяцем ранее. Одной из основных причин своего недовольства люди называют ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

Между тем сам президент обрушился на «ковидных диссидентов», сеющихложную информацию о вакцинах в соцсетях, ведущих вредоносную деятельность в соцсетях».

– Они убивают людей! Послушайте, единственная пандемия, какая у нас есть, – среди непривитых, - заявил Байден, выступая в штате Огайо. Он сообщил, что из 10 тысяч пациентов, недавно умерших от COVID-19 в стране, не имели прививку 9950 человек.

– Дезинформация ведет к гибели людей. И это не шутка. Это все равно что сказать вашему четырехлетнему ребенку: «Когда видишь красный свет, переходи улицу», - негодовал хозяин Белого дома. - Чтобы восстановить веру Америки в науку, мы, во-первых, слушаем ученых. Слушайте ученых и не вмешивайтесь.

Среди главных фейков, наводнивших интернет, слухи о том, что под видом вакцинации власти ведут микрочипирование населения и что прививки влекут за собой аутизм.

Пока администрация не смогла добиться поставленной цели – вакцинации хотя бы одной дозой 70 процентов взрослого населения. Этот показатель достигнут только в трех штатах. Сейчас две дозы вакцины получили около 49 процентов взрослого населения США. Причем в мегаполисах таких людей больше, а вот в глубинке народ делать уколы пока не спешит.

Байден сообщил, что в США в скором времени появится возможность вакцинировать детей младше 12 лет. Такие прививки могут быть одобрены уже к началу учебного года.

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