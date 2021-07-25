Бритни Спирс оголила грудь в знак протеста

С 2008 года Бритни остается под контролем своего отца Джейми Спирса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2008 года Бритни остается под контролем своего отца Джейми Спирса, который распоряжается не только ее имуществом, но также жизнью и здоровьем. Артистка не может выйти замуж или родить ребенка, потому что родитель не позволяет ей этого. Юристы Бритни пытаются добиться хотя бы частичной отмены опеки Джейми. Бритни уже не раз проигрывала отцу в суде, но по-прежнему не сдается. А фанаты звезды создали в соцсетях движение #FreeBritney («Освободите Бритни), которое день ото дня набирает популярность. Каждый пост певицы в Инстаграме воспринимается как призыв о помощи: в комментариях под ее публикациями поклонники пишут слова поддержки и требуют освободить Спирс от тирании отца.

Неудивительно что очередные снимки, которыми 39-летняя звезда поделилась в Инстаграме, ее фанаты восприняли как акцию протеста. Бритни сфотографировалась топлесс, прикрыв грудь руками. На пикантных кадрах из одежды на звезде – только микрошорты. «Сфотографировалась в пику отцу», - уверены поклонники певицы. Они убеждены: Бритни хорошо себя чувствует и в судебном споре с родителем намерена идти до конца. Всего за пять часов публикация набрала более полутора миллиона лайков и почти 55 тысяч комментариев.

В Инстаграме Бритни опубликовала фото с обнаженной грудью. Фото: Инстаграм.

«Упс! Она сделала это снова», — написал кто-то из фанатов Бритни, вспомнив ее хит 2000-го года «Oops!... I Did It Again».

Недавно Бритни решилась рассказать, как она жила все эти годы под опекой отца.

- Я хочу прекратить опекунство. Отец заставлял меня выступать даже в те дни, когда я была серьезно больна, - говорит Бритни. - Он полностью контролирует мою жизнь.

Любое свое решение она обязана согласовывать с Джейми Спирсом, который подчинил ее жизнь своей воле. За любое неповиновение отец отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Певица признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - признается Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

Поклонники уверены: Бритни сделала это в знак протеста против тирании отца. Фото: Инстаграм.

Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал.

Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом маленькие дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками. Однако суд по-прежнему отказывается признать ее способной распоряжаться собственной жизнью.