Анекдоты: На интеллектуальном конкурсе среди тиктокеров победил чайный гриб

Одной девушке надоело сидеть на диетах и ходить по салонам красоты, поэтому она просто выколола своему парню глаза.

* * *

- Простите, а когда в России кончится нефть, от чего будет колебаться курс рубля?

- От ветра...

* * *

Моя девушка настойчиво склоняет меня к заключению брака. А вы знаете, я против брака. Я по натуре - сожитель. Да и вообще меня пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и видеокамеры, когда при этом в углу рыдает моя мама.

* * *

- В Германии подсчитали, что средний немец выпивает двести литров пива в год.

- Ха, у нас такие немцы в восьмом классе учатся!

* * *

Я чего-то не пойму мужской логики. Как девушка за рулем, так, значит, «обезьяна с гранатой», а как продавать машину, так сразу «состояние идеальное, ездила девушка».

* * *

Сделал пять подходов по пятьдесят и чувствую себя прекрасно! Мой секрет в том, что я заменил приседания на коньяк.

* * *

Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу.

Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.

* * *

Самое сложное при разрыве вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому конкретно достались вы.

* * *

Я сводил своего чихуахуа на конкурс «самый уродливый кобель» и взял первое место!

Чихуахуа взял третье.

* * *

Чтобы узнать, посолен ли борщ, достаточно опустить в него два электрода и пустить по ним ток.

Если появится запах хлора - значит, борщ уже посолен.

* * *

Кто-нибудь может мне объяснить, зачем летающие тарелки, с которых за нами тайно наблюдают инопланетяне, всегда так ярко светятся?

* * *

Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор.

* * *

Похитили бандиты мужика. Притащили его на озеро, опускают головой в воду и спрашивают:

- Доллары есть?

- Нет.

- Евро есть?

- Нет.

- Рубли есть?

- Мужики, вы или поглубже опускайте, или дольше держите - ни хрена не видно же!