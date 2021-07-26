Анекдоты: На интеллектуальном конкурсе среди тиктокеров победил чайный гриб

Одной девушке надоело сидеть на диетах и ходить по салонам красоты, поэтому она просто выколола своему парню глаза.
* * *
- Простите, а когда в России кончится нефть, от чего будет колебаться курс рубля?
- От ветра...
* * *
Моя девушка настойчиво склоняет меня к заключению брака. А вы знаете, я против брака. Я по натуре - сожитель. Да и вообще меня пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей и видеокамеры, когда при этом в углу рыдает моя мама.
* * *
- В Германии подсчитали, что средний немец выпивает двести литров пива в год.
- Ха, у нас такие немцы в восьмом классе учатся!
* * *
Я чего-то не пойму мужской логики. Как девушка за рулем, так, значит, «обезьяна с гранатой», а как продавать машину, так сразу «состояние идеальное, ездила девушка».
* * *
Сделал пять подходов по пятьдесят и чувствую себя прекрасно! Мой секрет в том, что я заменил приседания на коньяк.
* * *
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу.
Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения России за пару сеансов.
* * *
Самое сложное при разрыве вашей знакомой пары - понять, как они поделили друзей и кому конкретно достались вы.
* * *
Я сводил своего чихуахуа на конкурс «самый уродливый кобель» и взял первое место!
Чихуахуа взял третье.
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Чтобы узнать, посолен ли борщ, достаточно опустить в него два электрода и пустить по ним ток.
Если появится запах хлора - значит, борщ уже посолен.
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Кто-нибудь может мне объяснить, зачем летающие тарелки, с которых за нами тайно наблюдают инопланетяне, всегда так ярко светятся?
* * *
Гонка вооружений - это когда ты купил дрель, а сосед, сволочь, перфоратор.
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Похитили бандиты мужика. Притащили его на озеро, опускают головой в воду и спрашивают:
- Доллары есть?
- Нет.
- Евро есть?
- Нет.
- Рубли есть?
- Мужики, вы или поглубже опускайте, или дольше держите - ни хрена не видно же!